Reşat Doğru, İYİ Parti'den istifa etti
MHP'den üç dönem Tokat milletvekilli seçilen, eski Devlet Bakanı Reşat Doğru, sosyal medya hesabından İYİ Parti'deki görevlerinden ve üyelikten istifa ettiğini duyurdu.09 Eylül 2018 Pazar 10:03
Eski Devlet Bakanı Reşat Doğru, İYİ Parti'den istifa etti.
MHP'den üç dönem Tokat milletvekilliği yapan Reşat Doğru, İYİ Parti'de Merkez Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.
Doğru, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Doğru, kişisel Twitter hesabından, "İYİ parti üyeliğinden ve bütün görevlerinden istifa ettim.Kamuoyunun bilgisine.Ne Mutlu Türküm diyene" diye belirtti.
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