İyi Parti’de büyük şok! O üst düzey isim tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde İzmir’deki özel bir hastanede devletin 147 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda tutuklanan kardiyoloji uzmanı Nurullah Tüzün'ün İyi Parti İzmir'in Uluslararası Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olduğunun ortaya çıktığını belirten Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, Tüzün’ün, hastanede yapılmayan tedavi ve işlemlerin yapılmış gibi gösterilerek kamu zararına yol açılmasında başlıca sorumlu olduğunu ifade etti.

Gülenç, şunları kaydetti:

"İyi Parti İzmir teşkilatında 'tutuklama' şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Menemen'deki bir özel hastanede devletin 147 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda tutuklanan kardiyoloji uzmanı Nurullah Tüzün'ün İyi Parti İzmir'in Uluslararası Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Tüzün, hastanede tedavi ve işlemler yapılmış gibi gösterilerek kamu zararına neden olunmasında başlıca sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklandı. İyi Parti İl Başkanlığı, Tüzün'ün tutuklanmasını partililerden gizlemeye çalıştı. İl yöneticileri, soranlara da, "Biz zaten gözaltına alınır alınmaz gidip özel izinle istifasını aldık" diyerek olayın büyümesinin önüne geçmek istedi.

"MASRAFLARI KARŞILAYACAK"

Bu arada Nurullah Tüzün'ün İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve il kongresinde onu destekleyen ve İzmir'den milletvekili adayı yapılan Öztürk Keskin'le yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor. Hatta Bezircilioğlu'nun il kongresi sürecinde partililere, Tüzün'ü listesine almasının sebebi olarak, "Bize seçim masraflarının karşılanması yönünde taahhütte bulundu" dediği öne sürülüyor.

Devletin 147 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası zaten şok etkisi yaratmışken buna "Tüzün'ün partide seçim masraflarını karşılama sözü verdiği" yönündeki iddialarının da eklenmesi olayı daha da enteresan bir hale getirdi. Böyle bir ismin İyi Parti'nin İzmir'de önde gelen isimlerinden biri çıkması kent siyasetinde büyük yankı bulacaktır. (…)"

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