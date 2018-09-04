İYİ Parti Muğla il yönetimi görevinden istifa etti!
İYİ Parti Muğla İl Başkanı ve 53 kişilik yönetim kurulu, görevinden istifa etti.04 Eylül 2018 Salı 11:12
İYİ Parti Muğla İl Yönetim Kurulu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla gönderilen ve il başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararını içeren genelgeyi değerlendirmek üzere dün akşam saatlerinde toplandı. Kararı saygıyla karşılayan İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ başkanlığındaki 53 kişilik yönetim kurulu, görevinden istifa etme kararı aldı.
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