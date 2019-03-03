İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık: "Yomra değişim istiyor"

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Yomra halkının mutlaka değişim istediğini belirterek, “Yomralılar değişim istiyor, Yomralılar hizmet istiyor. Yomralılar kendileri gibi bir belediye başkanı istiyor. 15 yıldır Yomra’ya hizmet etmeyenlerin bugün yalandan yere açıkladıkları projeler bile halka hitap etmiyor” dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile birlikte Yomra ilçe merkezinde çalışmalarına devam eden İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Yomra’da belediyecilik alanında çalışma yapılmadığını belirterek, “Her seçim öncesi aynı şeyleri vaat ediyorlar. Seçim bitiyor sözlerini unutuyorlar” diye konuştu.

Golf sahasına ne oldu?

Mevcut belediye yönetiminin Yomra’ya verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade edenBıyık, “Bundan 3 yıl önce TV’lerle çıkıp ‘Yomra’da denizi doldurup golf sahası yapacağız’ dediler. Canlı yayınlara bağlanıp çalışmalarını anlattılar. Hatta o kadar ileri gittiler ki ‘golf ata sporumuzdur’ dediler. Biz Yomralılar bu projeye karşı çıktık. ‘Yomra’ya iş, aş, yeşil alan lazım’ dedik. ‘Yomra’nın sahilinin, denizinin zenginlere hediye edilmesi doğru değildir. Yomra’da ne yapılacaksa halk için yapılmalıdır’ Geçen günlerde de Yomra’da denizin doldurulup golf sahası yapılmasına asla izin vermeyeceğimi ifade ettim. Yomra’da 15 yıl boyunca halkın yararına tek bir icraata imza atmayan, vaatlerinin hiçbirine yerine getirmeyen belediye yönetimi, biz akılcı, mantıklı, halkın taleplerine cevap veren projelerle sahaya inince sözde mega özde yalan projeler açıklamaya başladılar. Birincisi insana sorarlar, 15 yıldır neden bunları yapmadın diye. İkincisi şimdi projeleri arasında multi milyonerler için Yomra’da golf sahası yap

"Yomra Belediyesinin tek bir kuruşunu bile israf ettirmeyeceğim"

Yomra’da 31 Mart’tan sonrabüyük bir değişim ve dönüşüm başlatacaklarını kaydedenBıyık, yapacakları çalışmaların sadece belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmayacağını, sosyal alanda da çok önemli icraatlar gerçekleştireceklerini söyledi. Bıyık, “Ben Yomra Belediyesinin tek bir kuruşunu bile israf ettirmeyeceğim. Kadınlarımız için halı dokuma projesi başlatacağım. Yomra Belediyesinin eski beldelerde 3 adet ek binası var. Her mahallede atıl durumda olan okul veya sağlık ocağı binası var. Kadınlarımıza halı dokuma eğitimi vereceğiz. Bu binaları atölyeye çevireceğiz. Yomralı kadınların bu atölyelerde dokuduğu halılar ihraç edilecek. Kadınlarımız böylece para kazanacak. Ama bunlar 15 yıldır halkı düşünerek tek bir hizmet yapmadı. Şimdi yalandan yere proje açıklıyorlar onlarda zenginlere yönelik. Yomralılar değişim istiyor, Yomralılar hizmet istiyor. Yomralılar kendileri gibi bir belediye başkanı istiyor. Yomralılar dertleri ile dertlenecek, dertleri ile alay etmeyip çare arayacak bir belediye istiyor. 15 yıldır Yomra’ya hizmet etmeyenlerin bugün yalandan yere açıkladıkları projeler bile halka hitap etmiyor” diye konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’deYomra’da mutlak suretle değişim yaşanacağını belirtti. Mustafa Bıyık’ın sahaya çıkmasının ardından Yomra’da çok şeylerin değiştiğini belirten Milletvekili Örs, “Mustafa Bey azimli ve oldukça çalışkan birisi. Yomra’yı pırıl pırıl bir ilçe haline getirmek istiyor. Projelerinin hiçbiri hayal değil. Hatta hepsi bugüne kadar yapılması gereken ama yapılmayan işler. Yomra’nın böyle genç ve çalışkan bir belediye başkanına ihtiyacı var. Yomra, Mustafa Bıyık ile çok güzel olacak” dedi.