İYİ Parti Trabzon belediye başkan adayları kim oldu? Trabzon İYİ Parti adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan adayları kim olacak sorusuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İYİ Parti Trabzon Belediye Başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? İYİ Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim Trabzon İYİ Parti belediye başkan adayı.

İYİ Parti'nin yerel seçimler için Trabzon'da aday göstereceği isim belli oldu. Parti, Trabzon için Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Aksoy'un olacağı öğrenildi. Peki Atakan Aksoy kimdir? Atakan Aksoy nereli ve kaç yaşında? Atakan Aksoy hangi görevlerde bulundu? İşte İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Atakan Aksoy biyografisi…

Atakan Aksoy kimdir? Atakan Aksoy İYİ Parti Trabzon Belediye Başkan adayı mı oldu?

Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59.5

CHP adayı M.volkan Canalioğlu % 24.9

MHP adayı Hüseyin Örs % 11.2

24 Haziran 2018 Trabzon genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçlarına göre İYİ Parti, Trabzon’da % 11.2 oy aldı. Trabzon 24 Haziran seçimlerinde tercihini AK Parti’den yana kullandı.

AK Parti % 56

CHP % 15.1

MHP % 13.5

İYİ Parti % 11.2 oy alırken AK Parti Trabzon’da 4 milletvekili çıkartırken, CHP ve İYİ Parti 1’er milletvekili çıkardı.