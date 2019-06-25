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İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

Genel Başkan Meral Akşener:- "İstanbul'a mitil atacağını söyleyenler, bir baktık ki mitili İmralı'ya atmışlar. Bir belediye başkanlığı uğruna teröristin ayağına gittiler. Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. 23 Haziran bu aymazlığa atılan bir tokattır"- "Gerilimin düşürüldüğü, somut meselelere somut çözümlerin konuşulduğu bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz. Slogan atarak, hamaset yaparak meselelerimizi çözemeyiz"

25 Haziran 2019 Salı 11:28
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul'a mitil atacağını söyleyenler, bir baktık ki mitili İmralı'ya atmışlar. Bir belediye başkanlığı uğruna teröristin ayağına gittiler. Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. 23 Haziran bu aymazlığa atılan bir tokattır." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da Türk milletinin bir karar verdiğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milleti tebrik ettiğini söyledi.

Seçimin kazananının Türk milleti, kaybedenin ise İstanbul'a ihanet edenler, şehri betona gömenler, haksız rant edinenler olduğunu ileri süren Akşener, şöyle konuştu:

"23 Haziran sadece partilerin değil, bizzat Türk milletinin destanıdır. İyi ve cesur insanlar 25 yıldır değişmeyeni değiştirdi. 17 yıldır durdurulamaz denileni durdurdunuz. 23 Haziran kimin eğri, kimin doğru olduğunu gösterdi. Bize attıkları bütün iftiralar boşa çıktı. Seçime üç gün kala FETÖ'cüler 'Millet ittifakına oy vermeyin' diye çağrı yaptılar. İstanbul'a mitil atacağını söyleyenler, bir baktık ki mitili İmralı'ya atmışlar. Bir belediye başkanlığı uğruna teröristin ayağına gittiler. Küçük ortak 'terörist başını niye dinlemiyorsunuz' diye açıklama yaptı. Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. 23 Haziran bu aymazlığa atılan bir tokattır. Milletimiz bir kişiyi sevdi mi yolunu açar, destek olur, arkasında durur. 23 Haziran İstanbul seçimleri bu gerçeğin kanıtıdır."

Akşener, Türkiye'nin acilen normalleşme sürecine ihtiyacı olduğunu, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasına son verilmesi ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomiden anlamayanların görevi bırakmaları gerektiğini ifade eden Akşener, "Terörist başı ile görüşmeler derhal sonlandırılmalı, yeni bir açılım sürecine teşebbüs edilmemeli. Gerilimin düşürüldüğü, somut meselelere somut çözümlerin konuşulduğu bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz. Slogan atarak, hamaset yaparak meselelerimizi çözemeyiz. Ülkenin geleceğinin koltuk hırslarına feda edilmesine razı olamayız." diye konuştu.

Yürütme yetkisi ve sorumluluğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu dile getiren Akşener, "Bu yetkisini düşmanlıktan değil kardeşlikten yana kullanması, kendi siyasi geleceği için en doğrusudur. Ülkeye verdiği hasarın hiç değilse bir kısmını tamir etmesi kendisi için de iyi olacaktır. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha ilk yılda iflas ettiğini öne süren Akşener, ülkenin geleceğinin mevcut sistemin devamı halinde tehlikeye gireceğini savundu. Akşener, şöyle devam etti:

"Düzgün bir devlet yönetimi toplumsal birleşme ve motivasyon ister. Ekonomi talepkardır, akıl ister, demokrasi ister. Damadın masallarıyla bugüne kadar geldiniz ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yokluğa bir an önce çare bulun. 'Duble yol yaptım, Türkiye'ye buzdolabını ben getirdim, karnınızı ben doyurdum' gibi söylemler hem devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor hem de artık bıkkınlık veriyor. Öyle atıyorsunuz ki neredeyse 'Anadolu'ya İslamiyeti ben getirdim' diyeceksiniz. 17 yılda 2.3 trilyon dolar bütçe, 70 milyar dolar özelleştirme geliri, 450 milyar dolar dış borç kullandınız. O kaynakları doğru kullansaydınız Türkiye bugün bu halde olur muydu? Masallar ve rakamlar karnımızı doyurmuyor Sayın Erdoğan. Damadınızı ayak altından çekin, liyakatlı bir ekibi ekonominin başına getirin. Bizi dinleyin, milletin halinden haberdar olun. Türkiye'de artık yeni bir dönem başladı. Töremizi bozanlar artık yolcu. AK Parti için o mahur beste çalıyor, kış geliyor. Yani 'Winter is coming'. Bütün zorlukların üstesinden geleceğimiz günler yakındır. Eski aktörler artık tasfiye oluyor. Siyasette iyi bir dönem geliyor. Bundan böyle kimse sandığı tekmelemeyi aklının acundan bile geçiremeyecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve Türkiye iyi olacak."

Bu arada Kırıkkale Üniversitesindeki mezuniyet töreninde İstiklal Marşı okutulmadığı iddiasına toplantı öncesi tepki gösterildi ve İstiklal Marşı okundu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:28
  1. İstanbul seçimi
  2. İyi Parti
  3. Meral Akşener
  4. TBMM
  5. TBMM GRUP TOPLANTISI

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