İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devam eden görüşmeleri, bir ittifak değil, sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Birinci önceliğimiz İYİ Partiye oy vermiş olan beş milyon seçmenimizin hakkını korumaktır" dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik duruma değinen Meral Akşener, iktidarın ülkeyi yönetemediğini, milletin hayat pahalılığı, işsizlik ve geçim derdi ile mücadele ederek sorunların en acısı ile karşı karşıya kaldığını savundu.

AK Parti'nin politikalarını eleştiren Akşener, "Türkiye ilk defa ekonomik kriz yaşamıyor. Ama ilk defa bir iktidar, milletin gözünün içine baka baka krizi inkar ediyor. İlk defa bir iktidar, inkar ederek krizi çözeceğini sanıyor. İlk defa bir iktidar, enflasyondan çiftçiyi ve esnafı sorumlu tutuyor. Ekonomiyi şaha kaldırmışlar. Türkiye'yi uçurmuşlar. Kriz-mriz yokmuş. Bu hayat pahalılığının sebebi stokçu çiftçiler ve fırsatçı esnafmış. Çiftçimiz ve esnafımız dış güçlerle el ele verip, ekonomimize savaş açmış. İnanmamızı istedikleri hikaye bu." diye konuştu.

Türk ekonomisine saldıran dış güç masalının artık tutmadığını, hükümetin ekonomik krizin sorumlusu olarak çiftçi ve esnafı gösterdiğini ileri süren Akşener, "Sanayi üretimini çiftçi ve esnaf mı düşürüyor? 2002'de 135 milyar dolar olan dış borcu 490 milyar dolara çiftçi ve esnaf mı çıkardı? Sayıştayın yolsuzluk raporlarının neresinde çiftçi ve esnaf var? Sen ülkede bir şey ürettin de çiftçi ve esnaf mı engel oldu? Sayın Erdoğan, 'yetkiyi verin enflasyonla, faizle nasıl uğraşılır görün' diyordun. Yetkiyi aldın, milletle uğraşmayı bırak, enflasyonla, faizle, işsizlikle uğraş. O makam ağlayıp sızlanma yeri değil. Orası şikayet etme yeri değil. 16 yıldır sen ağladın, millet dinledi. Artık millet ağlıyor, biraz da sen dinle." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, yaşanan krizin sorumlusunun Cumhur İttifakı olduğunu ve milletin sandıkta ittifaktan hesap soracağını savundu. Sayıştayın belediyeler hakkındaki raporlarına da değinen Akşener, iktidarın bu raporları hazırlayan bürokratları görevden aldığını, ancak günü geldiğinde bunların hesabını mutlaka soracaklarını söyledi.



- "Kadınlar ve gençlerimiz için hayallerimiz var"

İYİ Partinin kadın ve gençlere yönelik hayallerini anlatan Akşener, "Şirket kurmayı planlayan genç girişimcilere 100 bin liraya kadar 5 yıl ertelemeli sıfır faizli kredi sağlamayı, bu şirketlerden belirli bir süre vergi almamayı ve gençleri işe alan şirketlerden gelir vergisi almamayı hayal ediyorum" dedi.

Gençler için Teknik Personel, Eğitim, Staj ve Değişim Platformu kurmayı hedeflediğini belirten Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üniversite öğrencileri ve mezunları için, Yetenek Geliştirme ve Kariyer Merkezleri kurmayı hayal ediyorum. Bu merkezlerde, uzmanlarımızın gençlerimize, daha okul yıllarında yaşam koçluğu yapmalarını istiyorum. Stajların ücretli hale geldiği, gençlerin emeğinin sömürülmediği bir Türkiye hayal ediyorum. Üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerimize, kamu kurumlarında zorunlu olarak iş verildiğini görmek istiyorum."

Akşener, iktidara geldiklerinde verecekleri 'Özgür Kart' ile tüm gençlerin sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklerden indirimli faydalanacağını, 25 yaşına kadar tüm öğrencilere ve iş bulamayan mezunlara bedava internet verileceğini ve gençlerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi.

- "En büyük hayalim Ulusal Gençlik Fonu'nu kurmak"

Üniversitelerin sosyal ve fiziki altyapılarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Akşener şöyle konuştu:

"İdari ve akademik personele tanınan yemekhane ve sosyal tesis gibi önceliklerin öğrencilere de tanınmasını istiyorum. En büyük hayallerimden biri Ulusal Gençlik Fonu'nu kurmak. Ulusal ve uluslararası kaynaklarla beslenen bu fonla, başarı yeterliliği sağlayan lise ve üniversite öğrencilerinin, uluslararası öğrenci değişimi programlarından, yurt dışı staj programlarından ve mesleki uygulama eğitimlerinden ücretsiz faydalanmasını hayal ediyorum. Öğrencilerden sınav ücreti alınmasın istiyorum. Genç işsizlere, vatandaşlık maaşı vermeyi hayal ediyorum. En büyük düşlerimden biri budur. Gençlerin hayata borçlu değil, alacaklı başlamasını hayal ediyorum."

- Seçim ittifakı görüşmeleri

Yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleri hakkında da bilgi veren Akşener, önceliklerinin İYİ Partiye oy veren seçmenlerinin hakkını korumak olduğunu ifade etti. Akşener, şöyle konuştu:

"Öncelikle belirteyim ki devam eden görüşmeleri bir ittifak değil sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Birinci önceliğimiz, İYİ Partiye oy vermiş olan beş milyon seçmenimizin hakkını korumaktır. Siyaset ilkelerle yapılır, ilkeler ortaya konur, uzlaşılırsa yürür, uzlaşılamazsa teşekkür edilip yol haritası çizilir. Muhataplarımız da biz de meseleye böyle bakıyoruz. Başkalarının tavrı sizleri yanıltmasın. Sac ekmeği gibi dönüp durarak siyaset yapılmaz. İYİ Parti papatya falı açar gibi, 'bir adayım yok', bir 'adayım var' diyerek siyaset yapmaz. Şartlar gerektirirse, yola tek başına çıkan İYİ Parti teşekkür eder ve tek başına yürümeyi de bilir. Medeni bir şekilde yürüyen bu sürecin, yakın zamanda sonuçlanacağını bilmenizi isterim."

- Belediye Başkan Adayları

Akşener, grup toplantısında, partisinin 5 ildeki belediye başkan adayını da açıkladı. Akşener, Isparta Belediye Başkanlığına Gökmen Gökmenoğlu'nu, Elazığ Belediye Başkanlığına Ali Şekerdağ'ı, Niğde Belediye Başkanlığına MHP Niğde eski Milletvekili Mümin İnan'ı, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına AK Parti Afyonkarahisar eski Milletvekili Mahmut Kocak'ı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına ise MHP'den istifa eden mevcut Başkan Burhanettin Kocamaz'ı aday olarak gösterdiklerini bildirdi.

Akşener, bir önceki grup toplantısında partisinin Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını duyurmuştu.