0553 313 94 23

İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Haymana, "Talaslıların Feryadı Görmezden Gelinemez"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:35
İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Haymana, "Talaslıların Feryadı Görmezden Gelinemez"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, ekonomik krizin bedelini ödemek zorunda kalan yoksul ve dar gelirli Talaslıların sesi oldu. Av. Haymana, “Evine tane tane meyve, sebze almak zorunda kalan hemşerilerimizin feryadı görmezden gelinemez.” dedi.


İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş ile birlikte Mevlana Mahallesindeki Anayurt Semt Pazarını ziyaret etti.


Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Av. Osman Haymana ve Dursun Ataş pazarda yürümekte güçlük çekti.


Av. Haymana ve Ataş pazarcı esnafı ile alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarcı esnafı tezgahtaki ürünleri halden pahalıya aldıklarını ve neredeyse zararla satmak zorunda kaldıklarını, aksi halde siftahsız evlerine gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.


Vatandaşlar ise hayat pahalılığının her gecen gün boyunlarını büktüğünü, kilo kilo değil, tane tana meyve-sebze almak zorunda kaldıklarını belirterek, Av. Haymana ve Ataş’a, “Kurtarın bizi.” Diye feryat etti.


Vatandaşların yaşadığı ekonomik şartların ağır olduğuna dikkat çeken İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, “Ülkede her şeyi süt liman gibi göstermek, her şey güllük gülistanlıkmış gibi seçmenin karşısına çıkmak kusura bakmayın ama utanç verici. Neden? 17 yıldır ülkeyi yöneteceksiniz ve ülkedeki oluşan sorunların faturasını muhalefete ödetmeye kalkacaksınız! Milletimizi alışveriş yapmayı bırak, karnını neredeyse zor doyurur hale getireceksiniz ve burada faturayı yoksul ve dar gelirli milletimize ödeteceksiniz! Çok ayıp.İnsana gülerler. Talas’ta kiminle karşılaşsam dedikleri tek şey şu; ‘Sizde onlar gibi söz verip de yerine getirmeyecekseniz bizi rahat bırakın’ diyor. Milletimizin siyasetçilere bakışını değiştirip, inancını kırdınız. Gittiğimiz her yerde sizlerin verdiği ve yerine getirmediği sözlerle muhatap oluyoruz. Ben milletimize söz vereceğim ve yerine getirmeden karşılarına çıkacağım! Bu mümkün değil. Ben sözümü tutmadığım zaman bırakın milletin karşısına çıkmayı evimden dışarıya çıkamam. Talaslı hemşerilerimiz bizlere inanıyor ve güveniyor. Gittiğimiz her yerde ‘Kurtarın bizleri’ diye feryat ediyor. Geçmişi ter temiz olan Talas’ın kirini, pisini süpürüp atacağız. Talas’ı hak ettiği değerlere ulaştırıp yaşanabilir bir merkeze dönüştüreceğiz. Hemşerilerimiz Talas’ta hiçbir sorun olmadan yaşayacak.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık
    1. Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi..
    2. Mısır, Sudan'a elektrik ihracatı..
    3. Kayıp genç, 7 saat sonra ormanda bulundu
    4. Burdur’da kaçak içki operasyonu
    5. İran’dan gözdağı
    6. GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası..
    7. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    8. ETSO’da istihdam seferberliği
    9. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    10. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    11. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    12. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    13. Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu
    14. Radyo A’da kök hücre bağışı konuşuldu
    15. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye..
    16. Şakir Doğan'dan acı haber
    17. Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı..
    18. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    19. Hilmi Güler, 200’e yakın proje..
    20. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta