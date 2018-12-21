İYİ Parti Samsun belediye başkan adayı Samsun ilçe belediye başkan adayları

İYİ Parti Samsun belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. İYİ Parti 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken gözler İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı? İYİ Parti Çarşamba beldeye başkan adayı, İYİ Parti Perşembe belediye başkan adayı

İYİ Parti 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Sorusu şu aralar merak edilmeye devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez sadece CHP ile ittifak yapma kararı aldı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde CHP’nin belediye başkan adayını destekle kararı aldı. CHP ise buna karşılık Manisa, Denizli, Balıkesir, Osmaniye, Isparta ve Nevşehir gibi illerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayını destekleyecek.

İYİ Parti belediye başkan adayları kim oldu?

İYİ Parti, CHP ile ittifak görüşmelerini yeni tamamladığından birkaç il dışında 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklayamadı. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu, İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ, İYİ Parti Niğde Belediye Başkan aday Mümin İnan, İYİ Parti Afyon Belediye Başkanı adayı Mahmut Koçak ve İYİ Parti Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz oldu. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı ve Samsun İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları henüz açıklanmadı.

AK Parti Samsun belediye başkan adayı

AK Parti Samsun belediye başkan adayı Mustafa Demir oldu.

AK Parti Samsun belediye başkanları

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

ZİHNİ ŞAHİN

ERDOĞAN TOK

İlkadım belediye başkanı

HADİ UYAR

Alaçam belediye başkanı

HALİL AKGÜL

Salıpazarı belediye başkanı

HAMİT KILIÇ

Bafra belediye başkanı

HASAN TOGAR

Tekkeköy belediye başkanı

HÜSEYİN DÜNDAR

Çarşamba

HÜSEYİN KIYMA

Yakakent

İBRAHİM SADIK EDİS

Vezirköprü

İlçe Belediye Başkanı

İBRAHİM SARICAOĞLU

Kavak belediye başkanı

İSHAK TAŞÇI

Atakum belediye başkanı

MURAT İKİZ

Havza belediye başkanı

MUSTAFA BELUR

Ayvacık belediye başkanı

OSMAN GENÇ

Canik belediye başkanı

OSMAN TOPALOĞLU

19 MAYIS

SELİM ÖZBALCI

Ladik belediye başkanı

ŞENOL KUL

Terme belediye başkanı

CHP Samsun belediye başkan adayları (31 Mart seçimleri)

CHP Samsun Vezirköprü belediye başkan adayı Onur Buyburtlu

Samsan Yakakent belediye başkan adayı Ramazan Şensoy

Samsan Çarşamba belediye başkan adayı Altan Karabulut

Samsun belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz % 54

MHP adayı Ferhat Günaydın % 25

CHP adayı Tarık Cengiz % 15

Alaçam belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

MHP % 33

CHP % 15

Ayvacık belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 63

MHP % 33

Bafra belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 52

MHP % 38

CH % 6

Canik belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 35

CHP % 4

Çarşamba belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 60

MHP % 26

CHP % 7

SP % 3

Havza belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 57

CHP % 19

MHP % 17

Terme belediye seçim sonuçları

AK Parti % 49

SP % 23

CHP % 12

MHP % 11

Vezirköprü belediye seçim sonuçları

AK Parti % 68

MHP % 23

CHP % 4