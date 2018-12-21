İYİ Parti Samsun belediye başkan adayı Samsun ilçe belediye başkan adayları
İYİ Parti Samsun belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. İYİ Parti 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken gözler İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı? İYİ Parti Çarşamba beldeye başkan adayı, İYİ Parti Perşembe belediye başkan adayı21 Aralık 2018 Cuma 12:28
İYİ Parti Samsun belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. İYİ Parti 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken gözler İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı? İYİ Parti Çarşamba beldeye başkan adayı, İYİ Parti Perşembe belediye başkan adayı
İYİ Parti 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Sorusu şu aralar merak edilmeye devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez sadece CHP ile ittifak yapma kararı aldı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde CHP’nin belediye başkan adayını destekle kararı aldı. CHP ise buna karşılık Manisa, Denizli, Balıkesir, Osmaniye, Isparta ve Nevşehir gibi illerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayını destekleyecek.
İYİ Parti belediye başkan adayları kim oldu?
İYİ Parti, CHP ile ittifak görüşmelerini yeni tamamladığından birkaç il dışında 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklayamadı. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu, İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ, İYİ Parti Niğde Belediye Başkan aday Mümin İnan, İYİ Parti Afyon Belediye Başkanı adayı Mahmut Koçak ve İYİ Parti Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz oldu. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı ve Samsun İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları henüz açıklanmadı.
AK Parti Samsun belediye başkan adayı
AK Parti Samsun belediye başkan adayı Mustafa Demir oldu.
AK Parti Samsun belediye başkanları
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
ZİHNİ ŞAHİN
ERDOĞAN TOK
İlkadım belediye başkanı
HADİ UYAR
Alaçam belediye başkanı
HALİL AKGÜL
Salıpazarı belediye başkanı
HAMİT KILIÇ
Bafra belediye başkanı
HASAN TOGAR
Tekkeköy belediye başkanı
HÜSEYİN DÜNDAR
Çarşamba
HÜSEYİN KIYMA
Yakakent
İBRAHİM SADIK EDİS
Vezirköprü
İlçe Belediye Başkanı
İBRAHİM SARICAOĞLU
Kavak belediye başkanı
İSHAK TAŞÇI
Atakum belediye başkanı
MURAT İKİZ
Havza belediye başkanı
MUSTAFA BELUR
Ayvacık belediye başkanı
OSMAN GENÇ
Canik belediye başkanı
OSMAN TOPALOĞLU
19 MAYIS
SELİM ÖZBALCI
Ladik belediye başkanı
ŞENOL KUL
Terme belediye başkanı
CHP Samsun belediye başkan adayları (31 Mart seçimleri)
CHP Samsun Vezirköprü belediye başkan adayı Onur Buyburtlu
Samsan Yakakent belediye başkan adayı Ramazan Şensoy
Samsan Çarşamba belediye başkan adayı Altan Karabulut
Samsun belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz % 54
MHP adayı Ferhat Günaydın % 25
CHP adayı Tarık Cengiz % 15
Alaçam belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 48
MHP % 33
CHP % 15
Ayvacık belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 63
MHP % 33
Bafra belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti 52
MHP % 38
CH % 6
Canik belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 55
MHP % 35
CHP % 4
Çarşamba belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 60
MHP % 26
CHP % 7
SP % 3
Havza belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 57
CHP % 19
MHP % 17
Terme belediye seçim sonuçları
AK Parti % 49
SP % 23
CHP % 12
MHP % 11
Vezirköprü belediye seçim sonuçları
AK Parti % 68
MHP % 23
CHP % 4
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