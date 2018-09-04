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İncilay Gezgin Şekerdağ kimdir? İYİ Parti Muğla İl Başkanı neden istifa etti?

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın kararıyla Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ başta olmak üzere il yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Peki İncilay Gezgin Şekerdağ kimdir?

04 Eylül 2018 Salı 11:19
İncilay Gezgin Şekerdağ kimdir? İYİ Parti Muğla İl Başkanı neden istifa etti?

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın kararıyla Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ başta olmak üzere il yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Peki İncilay Gezgin Şekerdağ kimdir?

İncilay Gezgin Şekerdağ, Muğla Yeşilyurt doğumlu. 78-79 dönemi İdari Bilimler İktisat Bölümü mezunu. 1985 yılında İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak göreve başlayan İncilay Gezgin Şekerdağ. Sınavlarla Bilgisayar İşletmeli Programcı Bilgi İşlem İstatistik Şube Müdürü olarak atandı. 32 yıllık devlet memurluğu görevinden 15 Kasım itibari ile emekli oldu. 2004-2016 yılına kadar Türk Sağlık Sen Muğla Şube Başkanlığı yapan İncilay Gezgin Şekerdağ, 1 dönem (3 yıl) Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurul Başkanlığı da yaptı.İncilay Gezgin Şekerdağ evli ve 1 çocuk annesi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:19
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