Behçet Saatçi kimdir? İYİ Parti Muğla adayı Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi mi oldu?

İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak ediliyordu. Son dakika gelen bilgilere göre İYİ Parti (İP) 31 Mart 2019 yerel seçimlerde göstereceği Muğla adayını açıkladı. İYİ Parti Muğla adayı Behçet Saatçi olduğu açıklandı. Peki Behçet Saatçi kimdir? Behçet Saatçi nereli ve kaç yaşında? Behçet Saatçi hangi görevlerde bulundu? İşte İYİ Parti Muğla adayı Behçet Saatcı biyografisi

İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

Behçet Saatçi kimdir?

Behçet Saatcı (d. 1957, Fethiye) Türk siyasetçi ve Fethiye Belediye Başkanı. Bilboardlara Kürtçe afiş astırdığı gerekçesiyle MHP'den ihraç edilen Saatcı, ardından Demokrat Parti’ye katılmıştır ve 2014 Türkiye yerel seçimleri’nde oyların %33’ünü alarak Demokrat Parti Fethiye Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Marmara Üniversitesi Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. İstanbul'daki eğitimini, aynı üniversitenin toplu konut kooperatifi kursunu alarak tamamlamıştır. 1987 yılından 1999'a kadar Fethiye'de toplu konut sektöründe faaliyette bulunmuştur. 1999, 2004, 2009 Türkiye yerel seçimleri’nde MHP Fethiye Belediye Başkanı seçilmiştir.

İsmail Koncuk kimdir? İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Koncuk oldu

İsmail Ok kimdir? İYİ Parti Balıkesir adayı İsmail Ok mu oldu?

Şengül Hablemitoğlu kimdir? Şengül Hablemitoğlu İYİ Parti İzmir adayı mı oldu?

İYİ Parti İstanbul (İBB) adayı son dakika belli oldu | İYİ Parti İstanbul adayı Ümit Özdağ mı oldu?