İYİ Parti milletvekilinin gazetesinde "çok ilginç" Akşener yazısı! Okuyan, şaştı kaldı
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasını "çok ilginç" buldu.
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasını "çok ilginç" buldu. Yazdıklarından, Akşener'in hamlesini hiç ama hiç beklemediği belli olan Uğuroğlu, özetle şunları kaydetti:
"(…) Masadan ayrılması gerçekten çok ilginç oldu.
12 kez toplanan masada her mutabakata imza atan Akşener güçlü, "Ortak Akıl" savunucusuydu.
2 Mart toplantısının sonuç açıklamasına imza atan Akşener saatler sonra Genel İdare Kurulu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması üzerine 6'lı Masa'dan ayrıldı.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı adaylığı çağrısı yeni tartışmalara kapı açacak görünüyor."
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