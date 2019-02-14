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İYİ Parti, Mehmet Aslan'ı o ilçeden aday gösterdi

'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan, yerel seçim öncesi istifa kararlarıyla sarsılan İYİ Parti'den Kağıthane Belediye Başkan Adayı oldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:08
İYİ Parti, Mehmet Aslan'ı o ilçeden aday gösterdi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP ile yapılan işbirliği çerçevesinde İstanbul'da İYİ Parti'ye bırakılan Kağıthane'de Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan'ın aday gösterildiği öğrenildi.

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Mehmet Aslan kimdir?

1983 yılında dünyaya gelen Mehmet Aslan, 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın çocuğudur. Çocukluk yıllarını Türkiye'de geçiren Aslan, 10 yaşına geldiğinde Paris'e gönderildi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Fransa'da tamamlayan Aslan, daha sonra Boston Üniversitesi'ne başladı. Aslan, eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı.

Mehmet Aslan Türkiye'ye döndükten sonra dizilerde oyunculuk yaptı. Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer alan Aslan maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapıyor.

Siyasete atılarak, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevinde de bulunan Aslan, şu anda İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyor.

 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:08
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