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İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etti.

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:15
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:15
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