THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Gökmen Kenan Özdal kimdir? İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'a kim saldırdı?

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal kendisine ait diş kliniğinden çıktığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi. İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'a kim saldırı düzenledi?

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:18
Gökmen Kenan Özdal kimdir? İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'a kim saldırdı?

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal kendisine ait diş kliniğinden çıktığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, diş hekimi olan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, Kanalboyu Caddesi’nde kendisine ait özel diş kliniğinden çıktıktan sonra 4 kişinin saldırısına uğradı. Özdal’ı darp eden şüpheliler olay yerinden kaçarken, Özdal hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Özdal, kendisini darp eden şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.İddiaya göre emniyette olayı kendilerinin yapmadıklarını söyleyen 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"İLK GÜNKÜ GİBİ ŞEVKLE ÇALIŞACAĞIZ"

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'na Gökmen Kenan Özdal seçilmişti. Ömer Sezai Altaş'ın, İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından partinin İl Yönetim Kurulu, olağantüstü toplanmıştı. Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylamayla Gökmen Kenan Özdal İl Başkanı olarak seçilmişti. İl Başkanlığı'na seçilen Özdal, şöyle demişti. "Başkanımızın görevinden ayrılması üzerine, İl Yönetim Kurulumuzun oylaması neticesinde İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı görevine seçilmiş bulunmaktayım. Bu süreç dahilinde kimsenin Başkanımız üzerinden nemalanmaya çalışmaması ve bu istifaya mesnetsizce anlamlar katmaya çalışıp, istismar etmemesi gerekmektedir. Malatya İYİ Parti İl Yönetimi, ilçe yönetimleri ve milletvekili adaylarımızla İYİ Parti'yi iktidar, Genel Başkanımız sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapma hedeflerimize ulaşmak için ilk günkü şevkimiz ve coşkumuzla, birlik ve beraberlikle hareket etmekteyiz."

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 10:18
  1. Malatya
  2. Gökmen Kenan Özdal kimdir?
  3. iyi parti malatya il başkanı Gökmen Kenan Özdal'a kim saldırdı?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Erbaş Kur'an-ı Kerim'den örneklerle birlik beraberliğe vurgu yaptı
    1. Ali Erbaş Kur'an-ı Kerim'den..
    2. 5. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman..
    3. İslâm ile şereflendiler! Kapadokya’yı..
    4. Süper Ligi bugünkü maçlar
    5. Çorum'da inanılmaz kaza! 13 aracı biçti
    6. Hatay'da korkutan görüntü! Bir anda..
    7. Libya'daki çatışmalarda şimdiye kadar..
    8. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    9. İdlib Mutabakatı için ilk yorum Devlet..
    10. Jandarma Genel Komutanlığına operasyon!
    11. Dev metro projelerini bakanlık üstlendi
    12. Bugün ve yarın hava durumu nasıl?
    13. ÇAYKUR’dan rekor alım
    14. Eski emniyet müdürü kaçarken yakalandı
    15. DEAŞ'lı kurye, PKK'lıların evinde..
    16. YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman..
    17. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    18. Fenerbahçe'den Cocu ve Ersun Yanal..
    19. Hollanda'dan Philip Cocu açıklaması!
    20. Turkcell Global Bilgi Bursa’da..
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!