Gökmen Kenan Özdal kimdir? İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'a kim saldırdı?

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal kendisine ait diş kliniğinden çıktığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, diş hekimi olan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, Kanalboyu Caddesi’nde kendisine ait özel diş kliniğinden çıktıktan sonra 4 kişinin saldırısına uğradı. Özdal’ı darp eden şüpheliler olay yerinden kaçarken, Özdal hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Özdal, kendisini darp eden şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.İddiaya göre emniyette olayı kendilerinin yapmadıklarını söyleyen 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"İLK GÜNKÜ GİBİ ŞEVKLE ÇALIŞACAĞIZ"

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'na Gökmen Kenan Özdal seçilmişti. Ömer Sezai Altaş'ın, İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından partinin İl Yönetim Kurulu, olağantüstü toplanmıştı. Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylamayla Gökmen Kenan Özdal İl Başkanı olarak seçilmişti. İl Başkanlığı'na seçilen Özdal, şöyle demişti. "Başkanımızın görevinden ayrılması üzerine, İl Yönetim Kurulumuzun oylaması neticesinde İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı görevine seçilmiş bulunmaktayım. Bu süreç dahilinde kimsenin Başkanımız üzerinden nemalanmaya çalışmaması ve bu istifaya mesnetsizce anlamlar katmaya çalışıp, istismar etmemesi gerekmektedir. Malatya İYİ Parti İl Yönetimi, ilçe yönetimleri ve milletvekili adaylarımızla İYİ Parti'yi iktidar, Genel Başkanımız sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapma hedeflerimize ulaşmak için ilk günkü şevkimiz ve coşkumuzla, birlik ve beraberlikle hareket etmekteyiz."