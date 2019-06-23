İYİ Parti lideri Meral Akşener'den seçim açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türk milletinin bugün büyük bir demokrasi dersi verdiğini ifade etti. İstanbullulara teşekkür eden Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Üsküdar'da ikamet eden bir İstanbullu olarak Üsküdarlı komşularıma da hasseten ayrıca teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbulludur. Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir. Türk milletine şükranlarını sunan Meral Akşener, sözlerini, "Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. İstanbullular ve milletimiz müsterih olsun, artık biz varız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve Türkiye'ye iyi olacak." diyerek tamamladı.