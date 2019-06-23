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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den seçim açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbulludur. Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir." dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 22:52
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den seçim açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türk milletinin bugün büyük bir demokrasi dersi verdiğini ifade etti. İstanbullulara teşekkür eden Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Üsküdar'da ikamet eden bir İstanbullu olarak Üsküdarlı komşularıma da hasseten ayrıca teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbulludur. Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir. Türk milletine şükranlarını sunan Meral Akşener, sözlerini, "Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. İstanbullular ve milletimiz müsterih olsun, artık biz varız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve Türkiye'ye iyi olacak." diyerek tamamladı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 22:52
  1. İstanbul
  2. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  3. seçim açıklaması
  4. 23 haziran seçimleri
  5. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • saddisaddi21 dk önce
    sana yazıklar olsun. Vatan hainleri iş birliği yaptın. Komünistler bile bu denli hainlik yapmadı.
  • abidinabidin21 dk önce
    anlamadığım bu karıya ne oluyor. buda kendini nimetten sayıyor. kendini CHP'nin HDP'NİN KOLLARINA BIRAKMIŞ . tek başına seçime girse hiç bir varlık gösteremecek.

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