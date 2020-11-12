İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş: TBMM'de 5 milletvekili koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis’te 5 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, TBMM'de milletvekillerine bugün yapılan koronavirüs test sonuçlarını Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Farklı partilerden 5 milletvekilinin korona testinin pozitif çıktığını belirten Yokuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"An itibariyle TBMM'de torba yasa görüşmeleri sürüyor. Bugün test yaptıran değişik partilerden 5 milletvekili arkadaşımızda Covid-19 çıktı. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konuşma sayılarımızı azaltıyoruz. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi TBMM'de de virüs yayılıyor. "

Son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının 1 bin 145'e yükseldiğini açıkladı. Toplam hasta sayısı ise 2 bin 693 artarak 402 bin 53'e çıktı.