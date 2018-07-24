İYİ Parti kongresi ne zaman ve nerede yapılacak? İYİ Parti genel başkan adayı kim olacak?

Hafta sonu Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen çalıştayda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partiyi kongreye götürme kararı almıştı. İYİ Parti'nin kongre tarihi netleşti. Buna göre, İP kongresi Ankara'da 12 Ağustos'ta yapılacak. Kongrede Meral Akşener tekrardan aday olması bekleniyor. İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in delegeler tarafından aday gösterileceği söylemişti.