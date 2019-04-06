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Seçim 2019 Sayfası

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Belediye Meclis Üyelerine Eğitim verdi

KIRŞEHİR (İHA) – İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Belediye Meclisinde görev alacak partililerine eğitim verildi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 15:00
İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Belediye Meclis Üyelerine Eğitim verdi

KIRŞEHİR (İHA) – İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Belediye Meclisinde görev alacak partililerine eğitim verildi.


Mazbatalarını İl Başkanı Müfit Göçen ve Merkez İlçe Başkanı Yaşar Nuransoy’dan alan Belediye Meclisi Üyelerinin aldıkları eğitimle başarı kazanmaları hedefleniyor. Millet İttifakı adayı CHP’li Selehattin Ekicioğluna görev süresinde destek sunacaklarını belirten İl Başkanı Göçen, “Belediye meclis üyelerine görevleri ile ilgili halkımıza en iyi hizmeti vermek ve halkımızın beklentilerini karşılamak üzere eğitim seminerlerimiz devam edecek. Partimizin meclis üyelerine ve her bir ferdine büyük sorumluluklar düşüyor. Bizlerde bu bilinçle çalışmalarımızı Kırşehir için sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 15:00
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