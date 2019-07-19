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İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında görev değişimi

İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında partinin kuruluşundan itibaren görev yapan Çağatay Dağıstan, görevini Ender Yasin Bahadır’a bıraktı.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:56
İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında görev değişimi

İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında partinin kuruluşundan itibaren görev yapan Çağatay Dağıstan, görevini Ender Yasin Bahadır’a bıraktı.


Parti İl Başkanlığında düzenlenen törenin ardından görevi bırakan Dağıstan,Ender Yasin Bahadır’ın bıraktığı yerden görevi layığı ile yapacağına inandığını söyledi.



İYİ Parti Kırşehir teşkilatında yaşanan görev değişimi töreninde konuşan İl Başkanı Müfit Göçen, "Bu bir nöbet değişimi Gençlik Kolları Başkanımız Dağıstan görevini özel durumları nedeniyle bırakıyor. Gençlik Kolları Genel başkanlığımızca Ender Yasin Bahadır, göreve atandı."dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:56
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