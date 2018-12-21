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İYİ Parti Kırıkkale ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Kırıkkale belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. Türkiye 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken partiler de adaylarını açıklıyor. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İYİ Parti Kırıkkale belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Kırıkkale ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

21 Aralık 2018 Cuma 18:44
İYİ Parti Kırıkkale ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. Türkiye 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken partiler de adaylarını açıklıyor. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İYİ Parti Kırıkkale belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Kırıkkale ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

İYİ Parti 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Sorusu şu aralar merak edilmeye devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez sadece CHP ile ittifak yapma kararı aldı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde CHP’nin belediye başkan adayını destekle kararı aldı. CHP ise buna karşılık Manisa, Denizli, Balıkesir, Osmaniye, Isparta ve Nevşehir gibi illerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayını destekleyecek. 

İYİ Parti belediye başkan adayları kim oldu?

İYİ Parti, CHP ile ittifak görüşmelerini yeni tamamladığından birkaç il dışında 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklayamadı. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu, İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ, İYİ Parti Niğde Belediye Başkan aday Mümin İnan, İYİ Parti Afyon Belediye Başkanı adayı Mahmut Koçak ve İYİ Parti Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz oldu. İYİ Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mahir Yılmaz olurken, Kırıkkale İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları henüz açıklanmadı.

AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mehmet Saygılı oldu. 

Kırıkkale 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Mehmet Saygılı % 44.3

MHP adayı Mustafa Pekdoğan % 30

SP adayı Mahir Yılmaz 20.3

Bahşili belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

SP % 35

MHP % 15

Balışeyh belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

MHP % 36

Çelebi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

SP % 30

BBP % 17

MHP % 8

Delice belediye seçim sonuçları 2014

SP % 43

AK Parti % 33

MHP % 20

Karakeçili belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 29

BBP % 27

MHP % 22

SP % 18

Sulakyurt belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 31

SP % 29

AK Parti % 26

CHP % 11

 

Kırıkkale 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: % 43.44

MHP: % 24.73

CHP: % 15.21

İYİ Parti: % 13.95

SP: % 1.22

HDP: % 1.10

AK Parti Kırıkkale Milletvekili

Ramazan Can

MHP Kırıkkale Milletvekili

Halil Öztürk

CHP Kırıkkale Milletvekili

Ahmet Önal

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:44
  1. Osmaniye
  2. Niğde
  3. Nevşehir
  4. Manisa
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Mersin
  8. Isparta
  9. Elazığ
  10. Denizli
  11. Balıkesir
  12. Ankara
  13. Afyon
  14. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu?
  15. İYİ Parti Kırıkkale belediye başkan adayları kim?
  16. İYİ Parti Kırıkkale ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

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