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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bayramlaşma programına katıldı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partililerinin yanı sıra bazı STK’larda düzenlenen bayramlaşma programlarına da katıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 17:19
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bayramlaşma programına katıldı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partililerinin yanı sıra bazı STK’larda düzenlenen bayramlaşma programlarına da katıldı. Ataş, bayramların artarak büyüyen sorunlar nedeniyle bu yıl da buruk kutlandığını belirterek, “İnşallah bütün sıkıntıların üstesinden geleceğiz ve iyi günleri göreceğiz. Allah ülke olarak birlik, beraberlik içerisinde nice bayramlar nasip etsin” dedi.


İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Ramazan Bayramı nedeniyle parti il binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı. Burada partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Ataş, herkesin bayramını kutladı. Türkiye’nin bugün birçok sorunla karşı karşıya kaldığını dile getiren Ataş, “Ne yazık ki sorunlarımız her geçen gün azalacağına, artarak devam ediyor. Adalet, ekonomi, terör, işsizlik gibi sorunlara bir de demokrasi sorunu eklendi. Ülkemiz demokrasi konusunda da önemli sınavlar veriyor. Milli irade yok sayılıyor. İstanbul seçimlerinde yaşananlar ortada. YSK kararlarıyla adeta insanların aklıyla alay ediyor. Bütün yaşanan sorunların üstesinden geliriz. El ele verirsek, bir arada olursak sıkıntıları çözeriz.” diye konuştu.


"Kayseri’de iyi oy aldık"


“Allah ülke olarak birlik, beraberlik içerisinde nice bayramlar nasip etsin” diyen Ataş, 31 Mart seçimlerinin ardından İYİ Parti olarak Kayseri’de güzel sonuçlar elde ettiklerini de söyledi. Ataş, “Şartlar çok zordu. Ancak bütün zorluklara rağmen hep birlikte güzel işler başardık. Kayseri, İYİ Parti’nin en iyi oy aldığı şehirlerden biri. Kayseri’de bu seçim çok şeyi, değiştirdi. İnşallah ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Çünkü ülkemiz iyi günleri hak ediyor.” dedi.


Diğer yandan Milletvekili Ataş, Avşar Dernek ve Vakıflarının, Talas Avşar Türkmenleri Derneğinde birlikte düzenlediği bayramlaşma programına da katıldı. Burada da vatandaşlarla bir araya gelen ve bayramlaşan Ataş, “Hemşehrilerimiz ile dertleştik, bayramlaştık. Bayramlar birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günlerdir” diye konuştu. Ataş, ayrıca Tomarza’ya bağlı Dadaloğlu Mahallesibaşta olmak üzere bazı sürpriz ziyaretler de gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya geldi ve vatandaşın bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:19
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