İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Kazım Yücel; "Hemşehrilerimizin parasını kiralık araçlara müsriflik yapmayın. Bir belediye veya A.Ş bir kurum adına bir araç kiralıyorsa lütfen bunun yan tarafına şu belediyenin veya şu A.Ş ‘nin ibaresi koysun ki vatandaşlarımız da bunları denetleyebilsin" dedi.

Belediye seçimlerinde tasarruftan bahsettiklerini ve makam aracı kullanmayacaklarından bahsettiklerini söyleyen Yücel, şuanda kiralama şirketlerinden araçların kiralandığını ve kim tarafından nerelerde kullanıldığının bilinmediğini ifade etti. Yücel; "Bu ifadeyi ne için kullanmıştık? Biz hemşehrilerimizin yatırmış olduğu vergileri biz anlamsız ve boş yere kullanmayacağız. Belediyelerimizin neredeyse tamamı borçlu, sadece Kayseri’de değil tüm Türkiye’de belediyeler borçlu. Artık bunlar televizyonlardan deşifre ediliyor. Bu durumda bizim değerli vatandaşlarımızın bize vermiş oldukları vergileri kılı kırk yararak harcamamız lazım. Bir belediye başkanı misyonu ile ’biz makam arabası kullanmayacağız’ deyince ’diğer şube müdürlerimiz, A.Ş müdürlerimiz de kullansın da göreyim örnek biz olacağız’ demiştik. Fakat hala aylar geçmesine rağmen birçok araç kiralama şirketlerinden araçların kiralandığını ve kiralanan araçların nerelerde kim tarafından kullanıldığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kiralanan aracın kimin için kiralandığına dair bir ibarenin konulmasının önemli olduğuna değinen Yücel; "Ben bir meclis üyesi olarak bilmediğim gibi belki de belediye başkanları da hangi araç nerede bilemeyebiliyorlar. Biz bunları belediyede başkanımıza izah etmeye çalıştık. Başkanımız da ’bundan sonraki bütün toplantılarda her bir A.Ş gelip bu mecliste hesap verecek ve durumu anlatacak’ size sözünü verdi. İnşallah bundan sonraki oturumlarımızda bu A.Ş’lerimiz inşallah umut ediyorum ilçe belediyelerinde de bizim kurmuş olduğumuz belediye dışındaki şirketlerin kontrolsüz yaşam diye adlandırdığımız bu arkadaşları il müdürlerimiz gelip bize orada kaç araç kiralıyorlar, ne kadar gelir elde ediyorlar, bu gelirleri nerelerde harcıyorlar bunları bizlere izah edecekler. Fakat özellikle üzerinde durmamız gereken bir durum var. Belediyelerin borçları olduğunu belediye başkanları saklamıyorlar, açıkça söylüyorlar. Artık bir yerde ’utanılacak bir durum değil gerçeği anlatıyoruz’ noktasına geldiler. Fakat hala tasarruf konusunda sıkıntılarımız var. Ben belediyelerimizin de yan kuruluşlarının araç kiralama şirketlerinden çok ciddi adetlerde araç kiraladıklarını hem biliyorum hem duyuyorum hem de yaşıyorum. Bu kiralama şirketlerinden kiralanan araçlar kimin altında? Eğer bir Belediye Başkanı isterse bu makam aracı bu daire başkanının altında kullanılıyor demesi lazım. Öyle enteresan konular var ki bunların içine girdiğimizde cevap dahi bulamayacağız. Ayrıca eğer bir belediye veya A.Ş bir kurum adına bir araç kiralıyorsa lütfen bunun yan tarafına şu belediyenin veya şu A.Ş ‘nin ibaresi koysun ki vatandaşlarımız da bunları denetleyebilsin. Örneğin bir ibare koysun olur ya yazlıkta, tatilde biz bu araçları görürsek en azından bunları resimleyelim başkana gönderelim, sosyal medyadan paylaşalım. Bunu yapacağımızı düşünen o kişiler ‘ben bu araçla Antalya’ya gidemem, şehir dışında bir düğüne gidemem tespit edilirse bunu açıklayamam’ kaygısı olmalı. Hiçbir aracımızın üzerinde belediyeye kirasını ödemek kaydıyla böyle bir ibare yok, ibare olsa da bir tasarruf yok. Değerli hemşehrilerim; aslında yapılması gereken şu; kamuoyunu da arkamıza almamız saygıdeğer belediye başkanlarımıza yüzlerce araç kiralamak yerine madem böyle bir ihtiyaç var kapının önünden 10 tane araç kiralayalım ve bu araçların yanına da hangi belediye için kiralandıysa o amblemlerimizi basalım. Hangi müdürümüzün, yetkilimizin, A.Ş’mizin eğer bir göreve giderken ihtiyacı varsa bir yazıyla bir şoförüyle sadece o anlık kullanım için kullanmasına biz destek ve yardımcı olalım. Kamuoyundan böyle bir desteğe de ihtiyacımız var. Belediye başkanlarımıza da buradan bu anlamda bir duyurumuz var tasarruf, tasarruf, tasarruf. Değerli başkanlar vatandaş ticaret yapamıyor, ekmek parası bulamıyor ama hemşehrilerimizin parası böylesine kontrolsüz belediyelerde veya A.Ş’lerde kiralık araçlara müsriflik yapmayın” şejklinde konuştu.