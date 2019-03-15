0553 313 94 23

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, çalışmalarını sürdürüyor

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, Yavuzlar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, çalışmalarını sürdürüyor

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, Yavuzlar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Ataş’a belediyelerden yeterli hizmet alamadıklarını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, açılışlarda sorunlarını ilettikleri belediye başkanlarının kendilerini dinlemeden alandan ayrıldıklarını söyledi. Bir vatandaş da sorununu ilettiği sırada Başkan Memduh Büyükkılıç’ın, kendisine “Gel sana şeker vereyim” dediğini söyledi. Vatandaşları tek tek dinleyen Ataş, “Vatandaşı dinlemiyorlar, ben yaptım oldu diyorlar, şeker veriyorlar. 31 Mart’ta az kaldı. Vatandaş, mevcutlara ders verecek ve 1 Nisan’dan sonra herkesin yüzü gülecek” diye konuştu.



İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ataş, çalışmaları kapsamında Yavuzlar Mahallesi’ni ziyaret etti. Ataş’a, partinin Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli ve İl Başkanı Süleyman Bozkurt da eşlik etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Ataş, dertleri dinledi. Ataş’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yaşadıkları sorunları anlattı ve ilgisizlikten yana dert yandı.



SORUNLARIMIZI ANLATACAK BELEDİYE BAŞKANI BULAMIYORUZ


Vatandaşlar, sorunlarını anlatacak belediye başkanı bulamadıklarını ifade ederek, “Karşılaştığımız zaman sorunlarımızı anlatmak istiyoruz ama ya dinlemiyorlar, ya bizleri susturuyorlar ya da hemen hızlıca çekip gidiyorlar. Yıllardır sorunlarımızı çözmediler. Bizim sorunlarımızla ilgilenmeyeceklerse o koltuklarda ne işleri var?” diye konuştu.



17 YILDIR ÇÖZEMEDİKLERİ SORUNLARI ŞİMDİ DE ÇÖZEMEZLER, DERS VERMENİN ZAMANI GELDİ


Vatandaşları dinledikten sonra“1 Nisan’dan sonra tüm Kayseri’nin yüzü gülecek” diyen Ataş, “Sosyal belediyecilikten bahsediyorlar, ama herkese eşit davranmıyorlar. Sorunları çözecek olsalar şimdiye kadar çözerlerdi. 17 yıldır görevdeler ama sorunlar her geçen yıl artarak, büyüyor. Artık 31 Mart seçimlerinde bir ders vermenin zamanı geldi. Bu millet de gerçekleri görüyor ve seçimde gereken cevabı verecek. Biz göreve geldiğimizde her mahalleye eşit hizmet sunacağız. Birilerinin değil, herkesin belediyesi olacağız” diye konuştu.



“GEL SANA ŞEKER VEREYİM” TEPKİSİ


Bir vatandaşın“Memduh Başkan, sorunumu anlatmak istediğim sırada bana,gel sana şeker vereyim dedi” yönündeki sözünü de hatırlatan Ataş, “İşte vatandaşa bakışları bu. Vatandaş sorununun çözülmesini bekliyor, ama gel sana şeker vereyim diyorlar. Ben yaptım oldu diyorlar. Vatandaşı dinlemiyorlar. Gelinen noktada vatandaş artık onlara inanmıyor. Çözüm bekliyor, iş bekliyor, aş bekliyor. 17 yıldır güçlü bir şekilde iktidarda olmalarına rağmen sorunları çözemedilerse, bundan sonra da çözeceklerini beklemek hayalden öteye gitmez. Çünkü bilim adamları aynı deneyi uygulaya uygulaya başarılı sonuç alınamayacağını söylüyor. Bu yüzden değişim şart. Değişimde bereket vardır, yenilik de umut vardır. Biz de önce değişim sonra gelişim diyoruz. Seçime az bir süre kaldı, hep birlikte değişimi sağlayıp, ardından insanımızı, şehrimizi geliştirmenin derdine düşeceğiz. Yüzler gülsün diye mücadele edeceğiz. Allah’ın yardımıyla sorunların üstesinden de geleceğiz. Bizim vatandaşımıza iyi günler için sözümüz var” diye konuştu.



ŞEHİR HASTANESİNE ZİYARET


Diğer yandan Ataş, Millet ittifakının belediye başkan adayları ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliğini ziyaret etti. Ataş, burada sağlık personelinin Tıp Bayramını kutladı, hastanenin ve sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi, aynı zamanda vatandaşları da ziyaret edip, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.



ECZACILAR ODASI YÖNETİMİNDEN YAŞANAN SIKINTILARI DİNLEDİ


İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, beraberindeki Millet İttifakı belediye başkan adayları ve partisinin il yöneticileri ile birlikte Kayseri Eczacılar Odasını da ziyaret ederek, eczacıların sıkıntılarını ve önerilerini dinledi. Oda yönetimine teşekkür eden Ataş, “Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür eder, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm eczacılarımıza kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
    1. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    2. Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği..
    3. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    4. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    5. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    7. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    8. Serbest piyasada altın fiyatları
    9. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    10. "Bu topraklardaki mevcudiyetimizden..
    11. GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye..
    12. Piyasalarda gün ortası
    13. Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10..
    14. Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    15. Ödemelerini alamayan oyuncular, maça..
    16. BM’den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne..
    17. Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara..
    18. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    19. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    20. Açıklama geldi! 'Fabri Beşiktaş'a geri..
    21. Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 ölü, 2..
    22. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca..
    23. TBMM Başkanı Şentop, TBMM Hastanesini..
    24. Yeditepe Üniversitesi, diş hekimliği..
    25. Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı..
    26. Microsoft ve Vodafone işbirliği ile..
    27. Yön tabelasına çarpan kamyon sürücüsü..
    28. Şafak vakti FETÖ operasyonu
    29. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    30. Kepez’de sağlık yatırımları
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler