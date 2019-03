İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş,“Başkan Dursun” Sloganları İle Karşılanıyor

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, Eskişehir Bağları ve İldem’de vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde, “Bu memleket 15 ailenin hegemonyasından kurtulacak. Kimseyi ötekileştirmeden, yandaşa değil vatandaşa hizmet edeceğiz. Herkesin belediyesi olacağız” diyen Ataş, Suriyelilerle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Ataş, “Eskişehir Bağları, Suriye Bağları olmuş.” dedi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, 31 Mart’ta yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Her yer de yoğun ilgi gören Ataş, vatandaşın dertlerini dinliyor, projelerini, hedeflerini anlatıyor. Ataş, çalışmalarına bu kez de Eskişehir Bağları ve İldem bölgesinde devam etti. Millet ittifakı adayları ve parti yöneticileriyle birlikte programlara katılan Ataş, aynı zamanda Eskişehir Bağlarında seçmen irtibat bürosu da açtı.

Ataş, burada vatandaşlar tarafından davul zurna ve “Başkan Dursun” sloganlarıyla karşılandı. Vatandaşlara seslenen Ataş, milletin ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakıldığını belirterek, yerelde de hak ettiği hizmeti yıllardır alamadığını ifade etti. Konuşmasında “Eskişehir Bağları, Suriye Bağları olmuş. Google’a da yazarsanız görürsünüz” diyen Ataş, “Eskişehir Bağlarını ziyaret ediyorum, toplantılar yapıyorum. Tüm Türkiye biliyor ki Eskişehir Bağları, Suriye bağları oldu. Google’ye yazın Suriye bağları yazıyor. Öncelikle hizmet gelecekse bu mahallelerimize gelecek. Buralarda başlayacak. Biz sadece belirli mahallelere hizmet vermeyeceğiz. Her yere eşit hizmet sunacağız. Bu memleket 15 ailenin hegemonyasından kurtulacak. Büyükşehir Belediyesi sadece bir kesimin değil, herkesin belediyesi olacak. Fakir, fukaranın belediyesi olacak. Biz herkese, her yere adil hizmet götüreceğiz, ayrım yapmayacağız. Suriyelilere giden her kuruşta kesilecek ve bu memleketin evlatlarına verilecek” diye konuştu.

İldem bölgesinde de pazar yeri ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Millet İttifakı İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayıve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşların dertlerini dinledi. Ataş’a burada da yoğun ilgi vardı. Vatandaşlarla sohbet eden, dertleri dinleyen Ataş, çözüm önerilerini anlattı. Vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Ataş, “Kimseyi ötekileştirmeden, yandaşa değil vatandaşa hizmet edeceğiz.

Tüm hemşerilerime söz veriyorum bir kesimin değil, her kesimin, herkesin belediye başkanı olacağım. Vatandaşlarımıza ilgilerinden de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bu desteklerin, umutlarının ve inançlarının karşılığını hizmetlerimizle vereceğimizden hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın” dedi.

Diğer yandan Ataş’a, mahalle ziyaretlerinde Millet İttifakı ilçe Belediye Başkan adayları, parti yöneticileri de eşlik etti.