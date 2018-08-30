Mehmet Ağırbaş kimdir? İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş istifa mı etti?

Meral Akşener'in tekrardan İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesi de partideki istifaları önleyemiyor. İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ve İl Yönetim Kurulu üyesi Serkan Uçma görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Mehmet Ağırbaş kimdir? Mehmet Ağırbaş İYİ Parti'den neden istifa etti?

Artık İYİ Parti'de siyaset yaparak vakit harcamak istemediğini ifade eden Mehmet Ağırbaş, istifa gereçkesini şu sözlerle açıkladı: "Partinin başarılı olamamasının nedeni kısa sürede teşkilatları oturmadan seçimlere gidildi. Bir miktar içerde doku uyuşmazlığı da var. Belki o da biraz sebep olmuş olabilir. Birçok olumsuzluk arka arkaya gelince böyle bir başarısızlık söz konusu oldu. Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile yakın siyaset yaptık. İstifa kararımızı ona da söyledik. 'İstifa tek taraflı bir müessesedir, hayırlısı olsun' dedi. Önümüzdeki günlerde partide başka istifalar da gelebilir, teşkilatlarda birtakım hareketlenmeler var."

İYİ PARTİ İZMİR TEŞKİLATI ŞU İSİMLERDEN OLUŞMUŞTU

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç tarafından yapılan yeni görevlendirmelerde, yönetimde birçok isme yer verildi. Koray Ükünç, Atila Certel, Ünal Deveci, Enver Şerif Turgut ve Kurtuluş Ürkmez’i danışman olarak görevlendirdi. İYİ Parti İzmir İl Genel Sekreterliği koltuğunu, Dündar Tanrıverdi’ye emanet etti. İl Muhasibi ise Şeref Şenbanbaz oldu. Murat Beydoğan da Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.

İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı’nda görevlendirmeler şu şekilde yapıldı:

Siyasi İşlerden Sorumlusu İl Başkan Yardımcılığı’na Ufuk Dulun,

Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Murat Çakar,

Ekonomiden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Hasan Mert Yılmaz,

Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Gizem Babayiğit,

Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Ali Sarızeybek,

Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Murat Gök,

Basın Propagandadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cumhur Kaynar,

Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Alper Can Ketenci,

Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Ali İhsan Ülker,

STK ve Derneklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Serpil Gencer,

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Ahmet Kervan,

İşveren ve Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Öztürk Keskin,

Meslek Odalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Bülent Uygur,

İletişim ve Teknolojiden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Seda Özçelik,

AR-GE’den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Engin Oğuz,

Kültür ve Sanattan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Huriye Öztin,

Gençlik Kollarından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Ahmet Kadıoğlu,

Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Hakiyan Öztekin,

Çevre ve Şehirden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Şükrü Çakır,

Parti İçi Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Ali Danışman,

Halkla İlişkilere Funda Doğan Kapukıran,

Bilim ve Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Ağırbaş,

İnsan Hakları Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Balvar,

Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na Kemal Sevinç,

Turizm Politikaları ve Yatırımlara Mediha Keskin,

Sağlık Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na Melik Yazır,

Spor Kulüplerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na ise Evren Gülay getirildi.