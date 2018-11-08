Şengül Hablemitoğlu kimdir? Şengül Hablemitoğlu İYİ Parti İzmir adayı mı oldu?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. İYİ Parti’nin (İP) İzmir adayı Şengül Hablemitoğlu oldu. Peki Şengül Hablemitoğlu kimdir? Şengül Hablemitoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte İYİ Parti İzmir adayı Şengül Hablemitoğlu biyografisi.

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü Kurucu Direktörü. 25 Eylül 1965, Ankara doğumlu. Ankara’da bir suikast sonucu öldürülen Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu ile evliydi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalında “Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Yaşlı Kadınların Ekonomiye Yönelik Tutumları ve Tüketim Davranışları” başlıklı tezi ile 1989 yılında yüksek lisansını, yüksek lisansını, “Kırsal Ailede Kadının İş Modelleri ve Kararlara Katılımı” başlıklı tez çalışmasıyla da 1996 yılında doktorasını tamamladı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimlerde Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu ile gittiği ABD’de Purdue Üniversitesi Kadın Çalışmaları Programı’nda konuk öğretim üyesi olarak araştırmalar yaptı. 1998 yılında Üniversite Doçenti ve 2005 yılında Profesör oldu, bu dönemde Ankara Üniversitesi’nde çeşitli yönetim görevlerinde bulundu.

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Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Mayıs 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün kuruluşunda görev aldı ve Bölüm Başkanlığı’na atandı. Kasım 2008-Şubat 2015 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Dekanlık görevi yapan Prof. Dr. Hablemitoğlu, son yıllarda aile danışmanlığı yapmaya başladı. Bu alanda öncelikle Utrecht Üniversitesi’nde 2010 yılında ‘’Aile İlişkileri’’, Nue Ulm Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde 2011 yılında ‘’Yasla Başa Çıkma ve Yas Danışmanlığı’’ sertika eğitimlerini tamamladı. Ayrıca 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘’Aile Danışmanlığı Yetkinliği Sertikası’’’ aldı. Ankara Üniversitesi Aile Danışmanlığı ve Sosyal Hizmet Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora derslerini yürüttü.

Mayıs 2015’de bağımsız bir kuruluş olan Prof. Dr. Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü’nü kurdu ve faaliyetlerini burada sürdürmeye başladı. Enstitünün çalışmaları kapsamında, çeşitli özel, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen aile danışmanlığı eğitim programlarını planlayarak eğitmenlik yapmaktadır. Ayrıca, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bireysel ve kurumsal gelişim odaklı modüler eğitim programları, workshoplar düzenlemekte, aile danışmanlığı, etkili ebeveyn uygulamaları eğitimleriyle yas danışmanlığı seminerleri vermektedir. BETED (Bireysel ve Evlilik Terapileri Derneği) gönüllüsüdür, aile danışmanlığı programlarının hazırlanmasına ve sürdürülmesine destek olmaktadır.

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, TÜBİTAK, BAP ve Ankara Kalkınma Ajansı destekli gençler ve yaşlılarla ilgili çeşitli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IASSW)’na üyedir. Çok sayıda üniversitenin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde danışma kurulu üyesidir.

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasını, Ankara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı lisansüstü eğitim-öğretim programının açılmasını sağlamış ve 2010-2017 yılları arasında Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’nda Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır