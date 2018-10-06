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Buğra Kavuncu kimdir ve nerelidir? Buğra Kavuncu İYİ Parti İstanbulİl Başkanı mı oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz'ın kendisinin başdanışmanı olacağını, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun da İstanbul il başkanı olacağını duyurdu. Peki İstanbul İl başkanı olan Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu nereli ve kaç yaşında?

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:27
Buğra Kavuncu kimdir ve nerelidir? Buğra Kavuncu İYİ Parti İstanbulİl Başkanı mı oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz'ın kendisinin başdanışmanı olacağını, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun da İstanbul il başkanı olacağını duyurdu. Peki İstanbul İl başkanı olan Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu nereli ve kaç yaşında?
 

Buğra Kavuncu kimdir?

Tam adı Saltuk Buğra Kavuncu olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve parti sözcüsü Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. Buğra Kavuncu, baba tarafından aslen Adana Ceyhan‘lıdır. Öğrenim hayatına Kanada'da Edmenton İlkokulu'nda başlayan Buğra Kavuncu, Ankara Çizmeci İlkokulu'nda devam ederek başlamıştır. Ortaokulu ise Namık Kemal Ortaokulu'nda okumuştur. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Buğra Kavuncu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi'nde tarım ekonomisi alanında asistan olarak çalışan Buğra Kavuncu, iş hayatına 1997 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde Yapı Kimyasalları alanında girişimci olarak başlamıştır.

Profosyonel anlamda iş hayatına 2006 yılında BASF şirketinde başlayan Buğra Kavuncu, şirket bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 1997-2006 yılları arasında ortağı ve yönetici olduğu, Almatı'da kurduğu USTA LLP isimli firmasını Orta Asya’da yapı kimyasalları alanında yaptığı yatırımlarla büyüten Buğra Kavuncu, 2006-2008 yılları arasında BASF Const-ruction Chemicals Central Asia LLP’de, 2008-2010 yılları arasında ise BASF Central Asia’da Genel Müdür olarak çalıştı. 2010-2012 yılları arasında BASF Yapı Kimyasalları Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Pazar Yöneticisi olarak İsviçre’de görev alan Buğra Kavuncu, 2012 - 2014 yılları arasında BDT Ülkeleri Pazar Yöneticisi olarak görev yapmasının yanı sıra BASF Yapı Kimyasalları Türkiye Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü.

Ocak 2016 itibarıyla BASF Türk Kimya CEO’su olarak atanan Buğra Kavuncu, 2006'da katıldığı BASF bünyesinde 10 yıl boyunca çeşitli ülkelerde üst düzey yönetici olarak görev yaparak satış, pazarlama ve yatırım alanında deneyim kazandı. İleri derecede Rusça, Kazakça ve İngilizce bilen Buğra Kavuncu, 2018 yılında  İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Parti sözcüsü görevini de üstlenen Buğra Kavuncu, evli ve 2 erkek, 1 kız çocuğu babasıdır. Basketbol, bisiklet, kayak ve yüzme sporlarıyla ilgilenen Buğra Kavuncu, Türk müziği, Türk tarihi ve özellikle Türkistan (Orta Asya) tarihiyle de yakından ilgileniyor.

 

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:27
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