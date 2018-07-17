Koray Aydın: Muharrem İnce bize oy kaybettirdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Sözcü'ye önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajdan dikkat çeken bölümler:

İNCE'NİN SÖYLEMİ İYİ PARTİ'YE OY KAYBETTİRDİ

– İYİ Parti olarak CHP ile bir gerginlik mi yaşıyorsunuz?

Hayır. O bir seçim ittifakı idi, bitti. İlkeler çerçevesinde bu partilerle ortak anlayışımız aynen devam ediyor. İlkeler oy kaybettirmez, oy kaybetmemizin başka nedenleri var. Aldığımız siyasi pozisyonda eksiklerimiz oldu, bir takım söylemler de bize zarar verdi.

– Ne gibi?

AK Parti seçmeni içinde yüzde 10'u geçen, uygulamalardan son derece rahatsız olan, mütedeyyin ve muhafazakar bir kitle var. Sayın Muharrem İnce'nin bazı ifadeleri, Diyarbakır'a gidip “Kürtçe eğitim, Lazca eğitim” demesi İYİ Parti'ye gelen oyların hızla MHP'ye dönmesine neden oldu. Çünkü bu mitingler, bu sözler mütedeyyin seçmeni korkuttu. Burada bir etken daha var, CHP tarafından dile getirilen “İlk turda kazanıyoruz” söylemi.

– İYİ Parti'nin oylarıyla bunun ilgisi nedir?

AK Parti bu söylemi kullandı. Muharrem Bey'i kendisine rakip seçti, onu yeneceğini hesap ediyordu. İYİ Parti'ye gelen muhafazakar seçmeni bu strateji ile kendine geri çekti. Oysa CHP – AK Parti çekişmesi ile asla iktidar değişmez. Bu iktidar ancak siyasi olarak İYİ Parti modellemesi ile muhafazakar kesimden, gerçek dindarların, hırsızlığa ve yağmaya tepki gösteren kesimin oy tercihini değiştirecek yer bulması ile değişir.

– Partinizde bir genel başkanlık tartışması mı var?

Hayır, yok. Aslanlar gibi Meral Akşener'in arkasındayız.

– Peki bu Devlet Bahçeli'nin elini öpme fotoğrafları nedir?

Bir metre yanımdaki insana, “Hayırlı olsun” dedim, bu kadar. Daha sonra iş şirazesinden çıkınca Genel Başkan tepki gösterdi. Bunları söylemek hakkıdır.