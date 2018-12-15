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İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti’nin İzmir belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti Isparta belediye başkan adayları, İYİ Parti Aksu belediye başkan adayı, İYİ Parti Atabey belediye başkan adayı, Eğirdir İYİ Parti belediye başkan adayı, İYİ Parti Gönen belediye başkan adayı 2019 kim? İYİ Parti belediye başkan adayları son durum...

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:49
İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti’nin İzmir belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti Isparta belediye başkan adayları, İYİ Parti Aksu belediye başkan adayı, İYİ Parti Atabey belediye başkan adayı, Eğirdir İYİ Parti belediye başkan adayı, İYİ Parti Gönen belediye başkan adayı 2019 kim? İYİ Parti belediye başkan adayları son durum...

İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturup seçimlere giren İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 9,9 oranında oya sahip olmuş ve 43 milletvekilini Meclis’e sokabilmişti. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü bu kez belediye seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler için CHP ve ile günlerdir görüşmeler gerçekleştiren İYİ Parti, sonunda CHP ile anlaşmaya vardı. CHP-İYİ Parti ittifakına göre, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bırakacak, buna karşılık CHP ise başta Balıkesir, Masina, Trabzon gibi şehirlerde İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirmeye çalışıyor. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

AK Parti ve MHP Isparta adayları

AK Parti Isparta belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. MHP'nin Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın olurken, Isparta Eğirdir Sarıidris belde belediye başkan adayı Ramazan Pala, MHP Isparta Merkez Kuleönü belde belediye başkan adayı Sezayi Çakır, MHP Isparta Merkez Savköy belde belediye başkan adayı Mustafa Avşır, Isparta Şarkikaraağaç belediye başkan adayı Sefa Arıkan, MHP Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar belde belediye başkan adayı Halil Toprak, MHP Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar belde beediye başkan adayı Memiş Kaynak, MHP Isparta Yalvaç belediye başkan adayı Halil  Tütüncü oldu.

2014 Isparta yerel seçim sonuçları 

MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın % 44.5

AK Parti adayı Nuri Uzaktaş % 39.9

CHP adayı Mehmet Lütfü Çakmakçı % 10

Aksu 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 42

AK Parti % 39

MHP % 10

BBP % 4

DP % 2

Atabey 2014 yerel seçim sonuçları 

AK Parti % 57

MHP % 37

CHP % 4

Eğirdir 2014 yerel seçim sonuçlar 

DP % 33

AK parti % 31 

MHP % 28

CHP % 4

Gönen 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 37 

CHP % 36 

MHP % 25

Sütçüler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 42

Bağımsız % 37

MHP % 11 

CHP % 7

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:49
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Balıkesir
  5. Ankara
  6. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan adayları 2019
  7. İYİ Parti Isparta belediye başkan adayları
  8. İYİ Parti Aksu belediye başkan adayı
  9. İYİ Parti Atabey belediye başkan adayı
  10. Eğirdir İYİ Parti belediye başkan adayı
  11. İYİ Parti Gönen belediye başkan adayı 2019

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