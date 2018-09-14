İYİ Parti il başkanı isimleri İYİ Parti il başkanları listesi
12 Ağustos’da gerçekleştirilen İYİ Parti kongerisi sonrası partinin il başkanları da atandı. İYİ Parti’de 54 il başkanının ataması yapıldı. Peki İYİ Parti il başkanları kim oldu? İşte ataması yapılan İYİ Parti il başkanları listesi14 Eylül 2018 Cuma 12:35
12 Ağustos’da gerçekleştirilen İYİ Parti kongerisi sonrası partinin il başkanları da atandı. İYİ Parti’de 54 il başkanının ataması yapıldı. Peki İYİ Parti il başkanları kim oldu? İşte ataması yapılan İYİ Parti il başkanları listesi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, başlattıkları yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, 54 il başkanının atamasının Genel Başkan Meral Akşener’in takdiri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ataması yapılan il başkanlarının isimleri şöyle:
ADANA – Göktürk BOYVODAOĞLU
ADIYAMAN – Kenan DOĞAN
AFYON – Mehmet İNKAYA
AĞRI – Cengiz ALPARSLAN
AKSARAY – Özhan TÜREMİŞ
ANKARA – Yetkin ÖZTÜRK
AYDIN – Betül AKÇANEL
BALIKESİR – Nedim TUN
ABATMAN – Kısmet ÇELİK
BAYBURT – Yılmaz KIRICI
BİLECİK – Ahmet GÜRSES
BİNGÖL – Hasan KIZILBOĞA
BİTLİS – Ziya YOLDAŞ
BOLU – Ahmet ÖRNEKBAŞ
BURDUR – Faruk ERKAN
BURSA – Yahya BAHADIR
ÇANAKKALE – Selahattin YILDIZLAR
ÇORUM – Bekir ÖZSAÇMACI
DENİZLİ – Hasan AKGÜN
DİYARBAKIR – Vejdin ENSARİOĞLU
DÜZCE – Yunus Özay ER
EDİRNE – Ekrem DEMİR
ERZİNCAN – Ümit ÖZKER
ERZURUM – İbrahim DUMLU
ESKİŞEHİR – Ramis TUNCA
GAZİANTEP – Mehmet Serkan KARAKUŞ
GİRESUN – İbrahim ÖNAL
GÜMÜŞHANE – Ali ATEŞ
HAKKARİ – Gazi TATLI
HATAY – Ali SEÇER
IĞDIR – Fuat ATA
KAHRAMANMARAŞ – Ahmet ÇABUKEL
KARAMAN – Zühtü Bahadır BAYRAÇ
KARS – Yüksel AKBABA
KAYSERİ – Süleyman BOZKURT
KIRIKKALE – Bülent Şükrü ALTINIŞIK
KIRŞEHİR – Müfit GÖÇEN
MARDİN – Süleyman AKAR
MERSİN – Servet KOCA
MUĞLA – İncilay Gezgin ŞEKERDAĞ
MUŞ – Ramazan AŞIK
NEVŞEHİR – Tuncay KARATAŞ
NİĞDE – Hakan TERECİ
SAKARYA – Selçuk KILIÇASLAN
SİİRT – Osman AYDAR
SİNOP – Hasan ASLAN
SİVAS – Volkan KARASU
TOKAT – Ömer SAĞOL
TRABZON – Azmi KUVVETLİ
TUNCELİ – Mehmet DEMİRBAŞ
UŞAK – Naci YILDIRIMVAN – Selim ÖZGÖKÇE
YOZGAT – Metin ÖZIŞIK
ZONGULDAK – Yavuz ERKMEN
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