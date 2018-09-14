İYİ Parti il başkanı isimleri İYİ Parti il başkanları listesi

12 Ağustos’da gerçekleştirilen İYİ Parti kongerisi sonrası partinin il başkanları da atandı. İYİ Parti’de 54 il başkanının ataması yapıldı. Peki İYİ Parti il başkanları kim oldu? İşte ataması yapılan İYİ Parti il başkanları listesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, başlattıkları yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, 54 il başkanının atamasının Genel Başkan Meral Akşener’in takdiri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ataması yapılan il başkanlarının isimleri şöyle:

ADANA – Göktürk BOYVODAOĞLU

ADIYAMAN – Kenan DOĞAN

AFYON – Mehmet İNKAYA

AĞRI – Cengiz ALPARSLAN

AKSARAY – Özhan TÜREMİŞ

ANKARA – Yetkin ÖZTÜRK

AYDIN – Betül AKÇANEL

BALIKESİR – Nedim TUN

ABATMAN – Kısmet ÇELİK

BAYBURT – Yılmaz KIRICI

BİLECİK – Ahmet GÜRSES

BİNGÖL – Hasan KIZILBOĞA

BİTLİS – Ziya YOLDAŞ

BOLU – Ahmet ÖRNEKBAŞ

BURDUR – Faruk ERKAN

BURSA – Yahya BAHADIR

ÇANAKKALE – Selahattin YILDIZLAR

ÇORUM – Bekir ÖZSAÇMACI

DENİZLİ – Hasan AKGÜN

DİYARBAKIR – Vejdin ENSARİOĞLU

DÜZCE – Yunus Özay ER

EDİRNE – Ekrem DEMİR

ERZİNCAN – Ümit ÖZKER

ERZURUM – İbrahim DUMLU

ESKİŞEHİR – Ramis TUNCA

GAZİANTEP – Mehmet Serkan KARAKUŞ

GİRESUN – İbrahim ÖNAL

GÜMÜŞHANE – Ali ATEŞ

HAKKARİ – Gazi TATLI

HATAY – Ali SEÇER

IĞDIR – Fuat ATA

KAHRAMANMARAŞ – Ahmet ÇABUKEL

KARAMAN – Zühtü Bahadır BAYRAÇ

KARS – Yüksel AKBABA

KAYSERİ – Süleyman BOZKURT

KIRIKKALE – Bülent Şükrü ALTINIŞIK

KIRŞEHİR – Müfit GÖÇEN

MARDİN – Süleyman AKAR

MERSİN – Servet KOCA

MUĞLA – İncilay Gezgin ŞEKERDAĞ

MUŞ – Ramazan AŞIK

NEVŞEHİR – Tuncay KARATAŞ

NİĞDE – Hakan TERECİ

SAKARYA – Selçuk KILIÇASLAN

SİİRT – Osman AYDAR

SİNOP – Hasan ASLAN

SİVAS – Volkan KARASU

TOKAT – Ömer SAĞOL

TRABZON – Azmi KUVVETLİ

TUNCELİ – Mehmet DEMİRBAŞ

UŞAK – Naci YILDIRIMVAN – Selim ÖZGÖKÇE

YOZGAT – Metin ÖZIŞIK

ZONGULDAK – Yavuz ERKMEN