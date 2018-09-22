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İYİ Parti il başkanına saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltında

İYİ Parti Malatya İl Başkanlı Özdal’a saldırdığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 19:02
İYİ Parti il başkanına saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltında

Diş hekimi olan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Özdal’ın dün özel kliniğinden çıktığı sırada saldırıya uğramasının ardından saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürerken, dışarıda bekleyen partililerle, gözaltına alınanların yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada darp edilen İYİ Partili 4 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafların yeniden karşılaşmaması için yoğun güvenlik önlemleri alırken, İYİ Parti Malatya İl Başkanlı Gökmen Kenan Özdal, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

İşlemler için Asayiş Şube Müdürlüğünde oldukları sırada yeniden kavganın çıktığını belirten Özdal, “Dışarıda beklemekte olan il yönetiminden Muhammed Afşin Arıkan, Recep Ülkü, Halil Pektaş ve Gençlik Kolları İl Başkanı Levent Ekinci’ye karşı ikinci bir fiili saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Biz İYİ Parti olarak yurdumuzdaki yanlışları en yüksek perdeden ifade etmeye devam edeceğiz. Atatürk mirası cumhuriyetimize dört elle sarılacağız güçleştirilmiş parlamenter demokrasiyi savunacağız. Söylediğimiz gerçekler biliyoruz ki acıtacak tehditler alacağız yıldırılmaya çalışacağız ama unutmasın ki asla yılmayacağız. Yılmayacağız, çalışacağız, mevcut durumu anlatacağız ve başaracağız” dedi.

Öte yandan çok sayıda polis ekibi İYİ Parti il binasında güvenlik önlemi alırken İYİ Parti Genel Merkezi’nden de Malatya’ya bir heyet gönderileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 19:02
  1. Malatya
  2. iyi parti
  3. saldırı
  4. il başkanı

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