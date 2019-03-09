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İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen: "Kırşehir ortak paydamız, kutuplaştırıcı değil birleştirici olacağız"

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ilçe adayları ve meclis üyeleri basın toplantısında Kırşehir’in ortak payda olduğunu kutuplaştırıcı değil birleştirici politika izleyeceklerini söyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:34
İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen: "Kırşehir ortak paydamız, kutuplaştırıcı değil birleştirici olacağız"

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ilçe adayları ve meclis üyeleri basın toplantısında Kırşehir’in ortak payda olduğunu kutuplaştırıcı değil birleştirici politika izleyeceklerini söyledi.



İl Başkanı Göçen, "Bizim siyasetten hedeflediğimiz insanları yakınlaştırmak, insanların ihtiyacını görebilmek, insanları bir araya getirebilmek. Burada farklı düşünceden insanları bir arada görmek bizleri mutlu ediyor. Zaman zaman yanımızda Kırşehir paydası olan için medya kuruluşu temsilcilerine de teşekkürü bir borç biliyoruz. Onların farklılıkların sesi olduğunun bilincindeyiz" dedi.



Türkiye’nin Mahalli İdareler Seçimlerine gittiğini ve bu süreçte ayrıştırıcı bir politika izlemekten de kaçındıklarını anlatan İl Başkanı Göçen, "Türkiye çok önemli günlerden geçiyor. İnsanlar geliyor, derdini anlatmaya çalışıyor. Yaptığını veya yapacağını anlatmaya çalışıyor böyle olmalı. Kırşehir’de güzel çalışmalar devam ediyor. Bütün partilerin adaylarıyla sokakta karşılaşıyor güzel bir şekilde yaklaşıyoruz. Hepsi de projelerini anlatıyor. Burada tercih elbette vatandaşın. 1 Nisan’da seçim sonucu ne olursa olsun Kırşehir’deki 140 bin kişi yine bir arada yaşayacağız. Biz İYİ Parti olarak partimizin lehine olacak ama memleketimizin aleyhine olacak hiçbir işin arkasında olmayacağız" diye konuştu.



Toplantı sonunda Kırşehir Belediyesi İttifak adayı dışında il genel meclisi ve belediye meclisi İYİ Parti adaylarının tanıtımı yapıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:34
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