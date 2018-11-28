İYİ Parti hangi illerde belediye başkan adayı çıkaracak? İYİ Parti adayları son durum

İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçim ittifakı pazarlığı kızışmış gibi. Haftalardır CHP-İYİ Parti ittifakı olacak mı sorusunun cevabı bir türlü netlik kazanmadı. İYİ Parti İstanbul’a karşılık Ankara’yı isterken, CHP ise üç büyükşehirde aday göstermek istiyor. Peki İYİ Parti hangi illerde belediye başkan adayı çıkaracak?

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı içinde yer alan CHP, İYİ Parti ve Saadet 31 Mart 2109 yerel seçimlerde de yine ittifak yapmanın peşinde. AK Parti ile MHP yerel seçimlerde Cumhur İttifakında anlaştı ve MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de AK Parti’nin adayını destekleme kararı aldı. AK Parti buna karşılık ise MHP’ye jest yapacak ve bazı illerde aday göstermeyip MHP’nin o ildeki adayını destekleyecek. Cumhur İttikında işler yolunda giderken, CHP ve İYİ Parti arasında sıkı pazarlık devam ediyor ve bu da ittifakın yapılıp yapılmayacağı konusunda soru işarete bırakıyor.

Akşener: Ankara bizim olmalı

Meral Akşener, Ankara’yı isterken, Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul, Ankara ve İzmir’in kendilerinin olmasını istiyor. Meral Akşener eğer Ankara’nın CHP’nin olacaksa, buna karşılık Manisa, Kocaeli ve Denizli’yi istiyor. Ayrıca Meral Akşener, Antalya ve Mersin’de de kendilerinin aday çıkarmasını istiyor. Kılıçdaroğlu ise Antalya ve Mersin’i CHP’nin adayıyla alabileceğini vurguluyor. CHP ve İYİ Parti’nin heyetleri görüşmelerine devam ediyor. Bu görüşme sonucuna göre Kılıçdaroğlu ve Akşener yeniden bir araya gelecek.

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