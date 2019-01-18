Kim bu ahlâksız? İyi Parti Grup Toplantısı'nda Erdoğan'a alçak hakaret!

İyi Parti’nin salı günkü grup toplantısında genel başkan Meral Akşener’in partisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da memleketi olan Rize Güneysu belediye başkan adayını tanıttığı sırada yüzü görüntülere yansımayan bir kişi "Başkanım şeytanın yuvasından geliyor" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a ve Rizelilere "Şeytan" dedi.

Akşener sessiz kaldı!

Erdoğan’a alçakça hakaret eden ahlaksız ismin kim olduğu henüz bilinmezken Meral Akşener’in bu rezalete sessiz kalması ise dikkat çekti.

yeniakit.com.tr