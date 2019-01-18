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Kim bu ahlâksız? İyi Parti Grup Toplantısı'nda Erdoğan'a alçak hakaret!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in salı günkü grup toplantısında partisinin Rize Güneysu belediye başkan adayını tanıttığı sırada yüzü belli olmayan küstah bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek "Şeytanın yuvası" diye bağırdı. Görüntüler büyük tepki çekerken Akşener’in hiç bir müdahalede bulunmaması ise ayrı bir skandal olarak değerlendirildi.

18 Ocak 2019 Cuma 15:50

İyi Parti’nin salı günkü grup toplantısında genel başkan Meral Akşener’in partisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da memleketi olan Rize Güneysu belediye başkan adayını tanıttığı sırada yüzü görüntülere yansımayan bir kişi "Başkanım şeytanın yuvasından geliyor" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a ve Rizelilere "Şeytan" dedi.

Akşener sessiz kaldı!

Erdoğan’a alçakça hakaret eden ahlaksız ismin kim olduğu henüz bilinmezken Meral Akşener’in bu rezalete sessiz kalması ise dikkat çekti.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:50
  1. Rize
  2. Meral Akşener
  3. iyi parti
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. rize
  6. güneysu
  7. şeytan

YORUM YAZ

  • FeritFerit49 dk önce
    Bakın ben sadece bunu diyorum akşener fetonun mürididir yani şeytanın yardımcısı akşenerin.peşinden gidenlerde şeytanın askerleridir.kim fetoya zerre kadar yardım ederse şeytana hizmet etmiş olur.demekki iyi partililer aynada kendilerini görüyorlar.
  • 1453145351 dk önce
    Başkanınız da Ankara Anıtkakir'de İMAN TAZELERKEN İLAHLARIN YANINDAN GELİYORDU değil mi ? Aynı başkanınızın" Milletimiz şaşmaz ferasi ile bu günleri görerek AK partiyi kurdu " demişliği bile var.
  • İbrahim güvenİbrahim güven52 dk önce
    Adi karı chpkklı rezil
  • HİÇ SENİN OY VERDİĞİN İNSANIN BEN BATININ ŞU TEKNOLOJİSİNİ ALIP YAPACAM ALANLAR JAPONLAR KORELİLER ÇİNLİLER NEREDE SEN NEREDE SONRA İŞYOK DİYECEN ALLAH SENİN GİBİLERİ O HAÇLILARIN İNSAFINA NASİPETSİNDE ANYAYI KONYAYI YAŞAYARAK ÖĞRENESİN HİÇ SENİN OY VERDİĞİN İNSANIN BEN BATININ ŞU TEKNOLOJİSİNİ ALIP YAPACAM ALANLAR JAPONLAR KORELİLER ÇİNLİLER NEREDE SEN NEREDE SONRA İŞYOK DİYECEN ALLAH SENİN GİBİLERİ O HAÇLILARIN İNSAFINA NASİPETSİNDE ANYAYI KONYAYI YAŞAYARAK ÖĞRENESİN 55 dk önce
    SENDE ADAMLIK VARSA O ŞEYTANIN YAPTIKLARINI KULANMA BEDAVA VERDİKLERİ BİL HASA KANSERİLAÇLARINIDA ADAMLIĞINIGÖRELİMO ABD KIÇI ÖPENLERİN YANINDA DUR SONRABURAYA GELEN AFGAN IRAK SURİYELİ GİBİ SONRA KABULU YUNANI ŞEY TANINLAN TANIŞIRSIN
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu58 dk önce
    yüzünü gizledigine göre malum yapının usagidir seytan ariyorlarsa ip.liler okyanus ötesindeki siyonist sever zata baksınlar. Reisten Allah razı olsun.Amin
  • Yunus 16 Yunus 16 59 dk önce
    ŞEYTAN IN YAVRUSU PENSİLVANYA DA, PARTİSİ DE MARAL IN PARTISİ IYI IYI IYI
  • AHMETAHMET1 sa önce
    eğer akşener bu konuda bir şey yapmazsa ahlaksızların partisi olduklarını gösterir
  • AHMETAHMET1 sa önce
    eğer akşener bu konuda bir şey yapmazsa ahlaksızların partisi olduklarını gösterir
  • ABDULVAHİTABDULVAHİT1 sa önce
    Sayın başkanıma laf söyleyecek şahsı ................................................

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