Kim bu ahlâksız? İyi Parti Grup Toplantısı'nda Erdoğan'a alçak hakaret!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in salı günkü grup toplantısında partisinin Rize Güneysu belediye başkan adayını tanıttığı sırada yüzü belli olmayan küstah bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek "Şeytanın yuvası" diye bağırdı. Görüntüler büyük tepki çekerken Akşener’in hiç bir müdahalede bulunmaması ise ayrı bir skandal olarak değerlendirildi.18 Ocak 2019 Cuma 15:50
İyi Parti’nin salı günkü grup toplantısında genel başkan Meral Akşener’in partisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da memleketi olan Rize Güneysu belediye başkan adayını tanıttığı sırada yüzü görüntülere yansımayan bir kişi "Başkanım şeytanın yuvasından geliyor" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a ve Rizelilere "Şeytan" dedi.
Akşener sessiz kaldı!
Erdoğan’a alçakça hakaret eden ahlaksız ismin kim olduğu henüz bilinmezken Meral Akşener’in bu rezalete sessiz kalması ise dikkat çekti.
yeniakit.com.tr
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