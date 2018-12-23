CHP köşeye sıkıştı! İYİ Parti gözünü o ilçelere dikti

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde CHP’nin adayını destekleme kararı alan İYİ Parti, Antalya’da, 19 ilçenin en az 16’sında İYİ Parti’nin şansının CHP’den yüksek olduğu hesaplarını yapıyor.

Gözünü MHP’li belediyelere dikti

Ankara’da Mansur Yavaş üzerinden bir sonuç elde edemeyen İYİ Parti, şimdi Ankara’da da mevcut MHP’li belediyeler Etimesgut ile Polatlı olmak üzere MHP’nin de kazanmayı istediği Keçiören, Gölbaşı, Kızılcahamam gibi ilçelerde de “CHP’nin toleranslı davranmasını” bekliyor.