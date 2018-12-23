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CHP köşeye sıkıştı! İYİ Parti gözünü o ilçelere dikti

Yerel seçimde CHP ile ittifak kararı alan İYİ Parti'nin, ittifak illerindeki ilçelerde de söz sahibi olmak istediği öğrenildi.

23 Aralık 2018 Pazar 11:54
CHP köşeye sıkıştı! İYİ Parti gözünü o ilçelere dikti

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde CHP’nin adayını destekleme kararı alan İYİ Parti, Antalya’da, 19 ilçenin en az 16’sında İYİ Parti’nin şansının CHP’den yüksek olduğu hesaplarını yapıyor.

Gözünü MHP’li belediyelere dikti

Ankara’da Mansur Yavaş üzerinden bir sonuç elde edemeyen İYİ Parti, şimdi Ankara’da da mevcut MHP’li belediyeler Etimesgut ile Polatlı olmak üzere MHP’nin de kazanmayı istediği Keçiören, Gölbaşı, Kızılcahamam gibi ilçelerde de “CHP’nin toleranslı davranmasını” bekliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 11:54
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. CHP
  6. MHP
  7. İYİ Parti
  8. İYİ Parti logosu
  9. İYİ Parti CHP ittifakı

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