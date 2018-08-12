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İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri kimler oldu? İYİ Parti yeni yönetimiGenel İdare Kurulu (GİK) üye listesi!

İYİ Parti’de bugün seçim heyecanı var. Meral Akşener’in tekrardan aday olduğu İYİ Parti kongresi son dakika gelişmesi olarak yapılıyor. Meral Akşener, "Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Nerede kalmıştık" dedi. İYİ Parti genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek. Peki GİK ve MDK üyeleri kimlerden oluşacak? İşte İYİ Parti yeni GİK üyeleri…

12 Ağustos 2018 Pazar 11:45
İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri kimler oldu? İYİ Parti yeni yönetimiGenel İdare Kurulu (GİK) üye listesi!

İYİ Parti’de bugün seçim heyecanı var. Meral Akşener’in tekrardan aday olduğu İYİ Parti kongresi son dakika gelişmesi olarak yapılıyor. Meral Akşener, "Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Nerede kalmıştık" dedi. İYİ Parti genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek. Peki GİK ve MDK üyeleri kimlerden oluşacak? İşte İYİ Parti yeni GİK üyeleri…

İYİ Parti, 2. Olağanüstü Kurultaya gitti. Bugün ATO Congresium’da yapılıyor. Kurultayda, Genel Başkan Meral Akşener tek aday gösterildi ve yeni Genel İdare Kurulu (GİK) ile Merkez Disiplik Kurulu üyeleri belirlenecek. Meral Akşener Afyonkarahisar İYİ Parti çalıştayında 24 Haziran seçim sonuçlarının sorumlusu kendisinin olduğunu söyleyerek İyi Parti’yi kongreye götürme kararı almıştı. Meral Akşener 2 defa sosyal medya üzerinden İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olmayacağını söylemişti. Ancak parti yönetiminin tekrardan Meral Akşener’i aday göstereceğini söylemişti. Bu süreçte Meral Akşener parti yönetimi tarafından ikna edilerek yeniden İYİ Parti Genel Başkanı olarak kongrede tek aday gösterildi. Meral Akşener kongrede yaptığı açıklamada, "Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Nerede kalmıştık" diyerek İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Meral Akşener’in tek aday gösterileceği kurultayın sloganı “Daha yeni başlıyoruz” olarak belirlendi. Kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hakim olacak. Genel başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda bin 124 delege oy kullanacak. Parti kurullarının blok liste yöntemi ile şekillendirilmesinin beklendiği kurultayda, genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek. İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri belirlenir belirlenmez İYİ Parti GİK ve MDK üye listesini burada bulabilirsiniz.

İYİ Parti 1'inci Olağanüstü Kurultayı Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçiminde 1112 delegeden 939 delege oy kullanmıştı. Kullanılan oylardan 925'i geçerli, 14'ü ise geçersiz sayılmıştı.

İYİ Parti 1. Olağanüstü kongresinde Tek liste ile gidilen seçimde 80 kişilik GİK üyeleri şu isimlerden oluşmuştu:

Abdul Ahat Andican, Ahmet Çelik, Ahmet Ersagun Yücel, Ahmet Kamil Erozan, Ali Aydın, Ali Coşkun, Ali Türkşen, Aydın Adnan Sezgin, Aydın Tümen, Ayfer Yılmaz, Ayhan Bölükbaşı, Ayhan Çevik, Sibel Yanıkömeroğlu, Ayşe Sucu, Aytun Çıray, Bedri Yaşar, Behiç Çelik, Berat Yılmazel, Berna Sukas, Bilal Karaca, Binnur Karadağlı, Burcu Akçaru, Celal Dağgez, Coşkun Yıldırım, Çiğdem Özer, Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz, Elmas Gırağos, Emine Küçükali, Enes Kaplan, Ersönmez Yarbay, Fahrettin Yokuş, Fatih Eryılmaz, Fatih Mehmet Şeker, Feridun Yahşi, Fulya Yasemin, Hasan Toktaş, Hava Baş, Hayati Arkaz, Hayrettin Nuhoğlu, Hediye Akdere, İbrahim Halil Oral, İlay Aksoy, İsmail Koncuk, İsmail Ok, Kazım Ataoğlu, Kemal Niziplioğlu, Koray Aydın, Lütfü Türkkan, Mahmut Bozkurt, Okan Oğuz, Saltuk Buğra Kavuncu, Mehmet Tolga Akalın, Mehmet Ünal Erzen, Meral Alemdar, Metün Ergun, Mukadder Başeğmez, Cihan Paçacı, Naci Cinisli, Aspay Sener, Nihal Ağca, Nesibe Ruhat Mengi, Nuri Okutan, Oktay Erçakar, Oltaç Ünsal, Onur Aydın, Ömer İbrahim Sayın, Reşat Erdoğan, Sinan Sözen, Sinem Uludamar, Şenol Bal, Tamer Kayaalp, Tugay Uluçevik, Ümit Beyaz, Ümit Dikbayır, Ümit Özdağ, Vedat Bayram, Vedat Taylan Yıldız, Yener Yıldırım ve Yusuf Halaçoğlu."

11 kişilik MDK üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Adil Erkoç, Banu Aydın, Berna Biçer, Cumali Durmuş, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Günay Kodaz, Mine Baş, Ömer Karakaş, Özcan Pehlivanoğlu, Ruhittin Sönmez ve Veysel Mustafa Güldoğan."

 

İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı üyeleri ve sorumlu oldukları alanlar şöyle oluşmuştu:

 

Aytun Çıray Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü,

 

Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip,

 

Koray Aydın teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı,

 

İsmail Koncuk seçim işleri, hukuk ve insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Kazım Ataoğlu parlamento ve siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Aydın Sezgin uluslararası ilişkiler ve Türk Dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Şenol Bal araştırma ve geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Musavat Dervişoğlu mahalli idarelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Ayfer Yılmaz ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Ümit Özdağ strateji, iletişim, propaganda ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Lütfü Türkkan basın yayın ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Berna Sukas sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Buğra Kavuncu bilim, sanayi ve teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Ersagun Yücel sivil toplum kuruluşları ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

 

Fatih Şeker eğitim kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 11:45
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  6. Abdul Ahat Andican
  7. Ahmet Çelik
  8. Ahmet Ersagun Yücel
  9. Ahmet Kamil Erozan
  10. Ali Aydın
  11. Ali Coşkun
  12. Ali Türkşen
  13. Aydın Adnan Sezgin
  14. Aydın Tümen
  15. Ayfer Yılmaz
  16. Ayhan Bölükbaşı
  17. Ayhan Çevik
  18. Sibel Yanıkömeroğlu
  19. Ayşe Sucu
  20. Aytun Çıray
  21. Bedri Yaşar
  22. Behiç Çelik
  23. Berat Yılmazel
  24. Berna Sukas
  25. Bilal Karaca
  26. Binnur Karadağlı
  27. Burcu Akçaru
  28. Celal Dağgez
  29. Coşkun Yıldırım
  30. Çiğdem Özer
  31. Müsavat Dervişoğlu
  32. Durmuş Yılmaz
  33. Elmas Gırağos
  34. Emine Küçükali
  35. Enes Kaplan
  36. Ersönmez Yarbay
  37. Fahrettin Yokuş
  38. Fatih Eryılmaz
  39. Fatih Mehmet Şeker
  40. Feridun Yahşi
  41. Fulya Yasemin
  42. Hasan Toktaş
  43. Hava Baş
  44. Hayati Arkaz
  45. Hayrettin Nuhoğlu
  46. Hediye Akdere
  47. İbrahim Halil Oral
  48. İlay Aksoy
  49. İsmail Koncuk
  50. İsmail Ok
  51. Kazım Ataoğlu
  52. Kemal Niziplioğlu
  53. Koray Aydın
  54. Lütfü Türkkan
  55. Mahmut Bozkurt
  56. Okan Oğuz
  57. Saltuk Buğra Kavuncu
  58. Mehmet Tolga Akalın
  59. Mehmet Ünal Erzen
  60. Meral Alemdar
  61. Metün Ergun
  62. Mukadder Başeğmez
  63. Cihan Paçacı
  64. Naci Cinisli
  65. Aspay Sener
  66. Nihal Ağca
  67. Nesibe Ruhat Mengi
  68. Nuri Okutan
  69. Oktay Erçakar
  70. Oltaç Ünsal
  71. Onur Aydın
  72. Ömer İbrahim Sayın
  73. Reşat Erdoğan
  74. Sinan Sözen
  75. Sinem Uludamar
  76. Şenol Bal
  77. Tamer Kayaalp
  78. Tugay Uluçevik
  79. Ümit Beyaz
  80. Ümit Dikbayır
  81. Ümit Özdağ
  82. Vedat Bayram
  83. Vedat Taylan Yıldız
  84. Yener Yıldırım
  85. Adil Erkoç
  86. Banu Aydın
  87. Berna Biçer
  88. Cumali Durmuş
  89. Hasan Hüseyin Türkoğlu
  90. Günay Kodaz
  91. Mine Baş
  92. Ömer Karakaş
  93. Özcan Pehlivanoğlu
  94. Ruhittin Sönmez

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