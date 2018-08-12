İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri kimler oldu? İYİ Parti yeni yönetimiGenel İdare Kurulu (GİK) üye listesi!

İYİ Parti’de bugün seçim heyecanı var. Meral Akşener’in tekrardan aday olduğu İYİ Parti kongresi son dakika gelişmesi olarak yapılıyor. Meral Akşener, "Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Nerede kalmıştık" dedi. İYİ Parti genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek. Peki GİK ve MDK üyeleri kimlerden oluşacak? İşte İYİ Parti yeni GİK üyeleri…

İYİ Parti, 2. Olağanüstü Kurultaya gitti. Bugün ATO Congresium’da yapılıyor. Kurultayda, Genel Başkan Meral Akşener tek aday gösterildi ve yeni Genel İdare Kurulu (GİK) ile Merkez Disiplik Kurulu üyeleri belirlenecek. Meral Akşener Afyonkarahisar İYİ Parti çalıştayında 24 Haziran seçim sonuçlarının sorumlusu kendisinin olduğunu söyleyerek İyi Parti’yi kongreye götürme kararı almıştı. Meral Akşener 2 defa sosyal medya üzerinden İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olmayacağını söylemişti. Ancak parti yönetiminin tekrardan Meral Akşener’i aday göstereceğini söylemişti. Bu süreçte Meral Akşener parti yönetimi tarafından ikna edilerek yeniden İYİ Parti Genel Başkanı olarak kongrede tek aday gösterildi. Meral Akşener kongrede yaptığı açıklamada, "Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Nerede kalmıştık" diyerek İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Meral Akşener’in tek aday gösterileceği kurultayın sloganı “Daha yeni başlıyoruz” olarak belirlendi. Kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hakim olacak. Genel başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda bin 124 delege oy kullanacak. Parti kurullarının blok liste yöntemi ile şekillendirilmesinin beklendiği kurultayda, genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek. İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri belirlenir belirlenmez İYİ Parti GİK ve MDK üye listesini burada bulabilirsiniz.

İYİ Parti 1'inci Olağanüstü Kurultayı Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçiminde 1112 delegeden 939 delege oy kullanmıştı. Kullanılan oylardan 925'i geçerli, 14'ü ise geçersiz sayılmıştı.

İYİ Parti 1. Olağanüstü kongresinde Tek liste ile gidilen seçimde 80 kişilik GİK üyeleri şu isimlerden oluşmuştu:

Abdul Ahat Andican, Ahmet Çelik, Ahmet Ersagun Yücel, Ahmet Kamil Erozan, Ali Aydın, Ali Coşkun, Ali Türkşen, Aydın Adnan Sezgin, Aydın Tümen, Ayfer Yılmaz, Ayhan Bölükbaşı, Ayhan Çevik, Sibel Yanıkömeroğlu, Ayşe Sucu, Aytun Çıray, Bedri Yaşar, Behiç Çelik, Berat Yılmazel, Berna Sukas, Bilal Karaca, Binnur Karadağlı, Burcu Akçaru, Celal Dağgez, Coşkun Yıldırım, Çiğdem Özer, Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz, Elmas Gırağos, Emine Küçükali, Enes Kaplan, Ersönmez Yarbay, Fahrettin Yokuş, Fatih Eryılmaz, Fatih Mehmet Şeker, Feridun Yahşi, Fulya Yasemin, Hasan Toktaş, Hava Baş, Hayati Arkaz, Hayrettin Nuhoğlu, Hediye Akdere, İbrahim Halil Oral, İlay Aksoy, İsmail Koncuk, İsmail Ok, Kazım Ataoğlu, Kemal Niziplioğlu, Koray Aydın, Lütfü Türkkan, Mahmut Bozkurt, Okan Oğuz, Saltuk Buğra Kavuncu, Mehmet Tolga Akalın, Mehmet Ünal Erzen, Meral Alemdar, Metün Ergun, Mukadder Başeğmez, Cihan Paçacı, Naci Cinisli, Aspay Sener, Nihal Ağca, Nesibe Ruhat Mengi, Nuri Okutan, Oktay Erçakar, Oltaç Ünsal, Onur Aydın, Ömer İbrahim Sayın, Reşat Erdoğan, Sinan Sözen, Sinem Uludamar, Şenol Bal, Tamer Kayaalp, Tugay Uluçevik, Ümit Beyaz, Ümit Dikbayır, Ümit Özdağ, Vedat Bayram, Vedat Taylan Yıldız, Yener Yıldırım ve Yusuf Halaçoğlu."

11 kişilik MDK üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Adil Erkoç, Banu Aydın, Berna Biçer, Cumali Durmuş, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Günay Kodaz, Mine Baş, Ömer Karakaş, Özcan Pehlivanoğlu, Ruhittin Sönmez ve Veysel Mustafa Güldoğan."

İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı üyeleri ve sorumlu oldukları alanlar şöyle oluşmuştu:

Aytun Çıray Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü,

Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip,

Koray Aydın teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı,

İsmail Koncuk seçim işleri, hukuk ve insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Kazım Ataoğlu parlamento ve siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Aydın Sezgin uluslararası ilişkiler ve Türk Dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Şenol Bal araştırma ve geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Musavat Dervişoğlu mahalli idarelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Ayfer Yılmaz ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Ümit Özdağ strateji, iletişim, propaganda ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Lütfü Türkkan basın yayın ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Berna Sukas sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Buğra Kavuncu bilim, sanayi ve teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Ersagun Yücel sivil toplum kuruluşları ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Fatih Şeker eğitim kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.