İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa etti!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinden istifa etti. Akşener'in "Bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum" dediği öğrenildi.22 Temmuz 2018 Pazar 17:53
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa etti. Partisinin Afyon çalıştayında istifasını açıklayan Akşener'in "Bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum" dediği öğrenildi.
Meral Akşener'in resmi açıklama yapması bekleniyor.
KURUCULARDAN FATİH ERYILMAZ DA İSTİFA ETTİ
İYİ Parti'nin kurucularından Fatih Eryılmaz'ın da istifa ettiği öğrenildi. Eryılmaz resmi Twitter hasabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'den istifa ediyorum gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım." ifadelerini kullandı.
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