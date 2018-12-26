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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:56
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Akşener, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Akşener, haber kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Akşener, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

 

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:56
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