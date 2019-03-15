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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Aranızdaki birliği ve kardeşlik hukukunu bozmayın. Sonuçta bir belediye başkanı seçiyoruz, 31 Mart'ın ertesi günü birbirinizin yüzüne bakmaktan imtina edecek noktaya gelmeyin"

15 Mart 2019 Cuma 16:17
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Aranızdaki birliği ve kardeşlik hukukunu bozmayın. Sonuçta bir belediye başkanı seçiyoruz, 31 Mart'ın ertesi günü birbirinizin yüzüne bakmaktan imtina edecek noktaya gelmeyin." dedi.

Seçim çalışmalarına Manisa'da devam eden Akşener, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti ardından seçim otobüsünden partililere seslendi.

İki gündür Manisa'da olduğunu belirten Akşener, gittiği yerlerde gösterdikleri adaylara destek istedi.

Yerel seçimlerde destek isterken olumlu bir dil kullanmaya çalıştığını anlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımın çalışmalarına, hizmet etme ruhlarına ve heyecanlarına bakın ve karar verin. Onlara destek isterken kimseyi kötülemiyor, tehdit etmiyor ve kimseye iftira atmıyorum. Bütün bir siyasi hayatım boyunca, özellikle İYİ Parti'yi kurduğumdan bu yana iftiram, hakaretim, tehdidim ve terbiyesiz sözüm yoktur. Aranızdaki birliği ve kardeşlik hukukunu bozmayın. Sonuçta bir belediye başkanı seçiyoruz, 31 Mart'ın ertesi günü birbirinizin yüzüne bakmaktan imtina edecek noktaya gelmeyin."

Daha sonra Akhisar ilçesine geçen Meral Akşener, Tahir Ün Caddesi'nde seçim otobüsünden konuşma yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinin "beka seçimi" olarak tanımlanmasını doğru bulmadığını vurgulayan Akşener, "Muhtar ve belediye başkanı seçeceğiz, kim daha iyi hizmet ederim diyorsa ona oy vereceğiz. Bunun beka ile ne alakası var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2018 yılında ekonomik olarak küçüldüğünü, işsiz sayısının arttığını, üretim maliyetleri artan çiftçinin ürününü yüksek maliyetle ürettiği için pahalıya sattığını öne süren Akşener, gıdadaki fiyat artışı nedeniyle yükselen enflasyonun, ithalat yoluyla giderilmeye çalışıldığını kaydetti.

Akşener, ayrımcılık yapmadan, projelerin ve hizmet anlayışlarının yarıştığı bir seçim yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:17
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