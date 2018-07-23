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İYİ Parti Genel Başkanı Koray Aydın mı olacak? Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı olmaktan vazgeçti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa etti. Partisinin Afyon çalıştayında istifasını açıklayan Akşener'in "Bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum" dediği öğrenildi. Meral Akşener'in resmi açıklama yapması bekleniyor. Peki Meral Akşener'in istifa etmesinden sonra İYİ Parti Genel Başkanı kim olacak? İYİ Parti Genel Başkanı Koray Aydın mı olacak?

23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:20
İYİ Parti Genel Başkanı Koray Aydın mı olacak? Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı olmaktan vazgeçti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa etti. Partisinin Afyon çalıştayında istifasını açıklayan Akşener'in "Bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum" dediği öğrenildi. Meral Akşener'in resmi açıklama yapması bekleniyor. Peki Meral Akşener'in istifa etmesinden sonra İYİ Parti Genel Başkanı kim olacak? İYİ Parti Genel Başkanı Koray Aydın mı olacak?

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Merel Akşener 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde istenilen performansı gösterememiş. Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 7 oy oranına sahip olmuştu. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığından istifa edeceği söylenmişti. Meral Akşener parti yetkili oranlarının kendisinin genel başkanlığınındevam etmesi yönünde karar aldıklarını söylemişti. İYİ Parti Genel Başkanı için Koray Aydın'ın ismi ön plana çıkıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Aydın, yedi aylık bir parti olarak 24 Haziran seçimlerinde iyi bir başlangıç yaptıkları görüşünü dile getirmişti.

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, babasının memuriyeti sebebiyle Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra siyasete atılarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) gençlik kollarına katıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da Muhafazakar Parti'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. 1991 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Milliyetçi Çalışma Partisi’nden Trabzon milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1995 yılında da MHP'nin genel sekreterlik makamına getirildi. 1999 senesinde de Ankara milletvekili seçildi. Bunun yanında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda da görevlerde bulundu. Ancak bu vazifesinden 5 Eylül 2001 tarihinde kendi isteğiyle ayrıldı. 2011 yılında da yeniden Trabzon'dan milletvekili seçilerek meclise girdi

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:20
  1. Trabzon
  2. Ankara
  3. Afyon
  4. iyi parti genel başkanı meral akşener istifa
  5. Koray Aydın
  6. UKIP Genel Başkanı Nigel Farage

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  • milletmillet13 sa önce
    bırakması yetmez devlete millete ihanetinin de bedelini ödeyecek
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