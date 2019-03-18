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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Cumhuriyet Alanı'nda toplanan vatandaşlara seslendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:41
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'de nohut üretimi bitti. Şimdi çok korkuyorum, Tunus'tan, Afrin'den zeytin ve zeytinyağı geliyor. Onun için 5 liraya mal ettiğiniz zeytini 2,5 liraya alan yok." dedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Cumhuriyet Alanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen Akşener, Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçime gideceğini hatırlatarak, kimsenin gönlünün kırılmasını istemediklerini söyledi.

Ekonominin iyiye gitmediğini savunan Akşener, "İşsiz gençler ortada. Her ailede iki işsiz genç var. İl il, ilçe ilçe geziyorum. İnsanlar bana 'açım' diye bağırıyor. Ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, konuşmasının ardından Millet İttifakı'nın CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ve İYİ Parti Karacabey Belediye Başkan adayı Ayhan Tayfur ile vatandaşları selamladı.

- Orhangazi ziyareti

Daha sonra Orhangazi ilçesine geçen Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Orhangazili seçmenlere Mustafa Bozbey ve Millet İttifakı'nın İYİ Parti Orhangazi Belediye Başkan adayı İsmail Yılmaz'ı tanıtarak destek isteyen Akşener, Türkiye'de açlık sorunu olduğunu ileri sürdü.

Akşener, tarımın ihmal edildiğini savunarak, "Türkiye'de nohut üretimi bitti. Şimdi çok korkuyorum, Tunus'tan, Afrin'den zeytin ve zeytinyağı geliyor. Onun için 5 liraya mal ettiğiniz zeytini 2,5 liraya alan yok." ifadelerini kullandı.

Güzel bir seçim kampanyası yürütmeyi temenni ettiklerini belirten Akşener, "Güzel güzel bir kampanya yürütülsün, bizler gelelim oy isteyelim. Elbette tercih edenlere saygı duyalım. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni ve AK Parti seçmenini biz kardeşimiz canımız, kanımız görüyoruz. Sen bizim seçmenimizi ve bizleri, illet, zillet ve terörist olarak görüyorsun. Bu nasıl bir anlayıştır?" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:41
  1. Bursa
  2. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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