0553 313 94 23

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bilecik'te

Meral Akşener:- "(AK Parti-MHP'nin Iğdır adayları) Bu iki siyasi parti yan yana gelip anlaşsınlar, adaylarını teke düşürsünler. Hangi partinin adayı üzerinde karar verirlerse versinler biz oylarımızı o tarafa yönlendireceğiz"

31 Ocak 2019 Perşembe 18:56
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bilecik'te

BİLECİK (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da belediye başkanlığına aday göstermemelerine ilişkin, "(AK Parti-MHP) Bu iki siyasi parti yan yana gelip anlaşsınlar, adaylarını teke düşürsünler. Hangi partinin adayı üzerinde karar verirlerse versinler biz oylarımızı o tarafa yönlendireceğiz." dedi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve İl Başkanı Metin Yaşar ile esnaf ziyaretinde bulundu, Millet İttifakı'na destek istedi.

Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne de giden Akşener, burada vatandaşlarla sohbet etti. Akşener, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu'yu ziyaretinin ardından vatandaşlara seslendi.

Türkiye'nin bekasıyla yerel seçimlerin bekasının üst üste getirildiğini belirten Akşener, "Eski İçişleri Bakanı olarak sormak isterim; Türkiye'nin bekası yerel seçimlerle ilgili ise yerel seçimlerde iktidar partileri bazı illeri, bazı büyükşehirleri kaybettiği takdirde Türkiye'nin bekasına halel gelecekse... O zaman bunun nedenini, ne olduğunu, niçin olduğunu bu muhteremler açıklamak, bunu size izah etmek mecburiyetindedirler.'' diye konuştu.

Daha sonra Bilecik'e geçen Akşener, partisinin il binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Iğdır'da belediye başkanlığına aday göstermediklerini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak çok somut bir adım attık. Iğdır çok ilginç bir il. Ermenistan ile sınır. HDP orada 44 bin oy aldı. MHP 23 bin 400 civarında oy aldı. AK Parti 23 bin civarında oy aldı. İYİ Parti ise 5 bin 500 oy almış. İYİ Parti şimdi dedi ki aday çıkarmıyoruz. Yani ne demek istiyoruz; her yerde Cumhur İttifakı el ele tutuşmuş durumda ama buna karşılık ilginç bir şekilde, hem bu bekayı söyleyenler hem HDP'yi şeytanlaştıranlar, o şeytanlaştırılmış HDP'yi bize yapıştırmaya çalışanlar görülüyor ki her yerde ittifak yapmışlar ama Iğdır'da iki ayrı aday çıkmış. Ben öneride bulundum, laf söz önemli değil, tutumdur bu. Tutumumuz açık; aday çıkarmıyoruz. Yani bu iki siyasi parti yan yana gelip anlaşsınlar, adaylarını teke düşürsünler. Hangi partinin adayı üzerinde karar verirlerse versinler biz oylarımızı o tarafa yönlendireceğiz."

Daha sonra Osmaneli ilçesine geçen Meral Akşener, burada da esnafla bir araya geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 18:56
  1. Bilecik
  2. İyi Parti
  3. Meral Akşener
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Yunan golcüyü KAP'a bildirdi!
    1. Galatasaray, Yunan golcüyü KAP'a..
    2. Dever Orgill MKE Ankaragücü'nde
    3. Beş ayaklı kuzu görenleri şaşırttı
    4. SPK haftalık bülteni
    5. Akbank'tan 2018'de 5,7 milyar TL..
    6. Macaristan'dan Timmermans'a tepki
    7. Bodrum'da askerleri taşıyan minibüs..
    8. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 6..
    9. CHP'li vatandaş Mevlüt Uysal'a dert..
    10. Kostas Mitroglou resmen Galatasaray'da
    11. Bakan Gül açıkladı: 150 günde bitecek
    12. "Milli ve yerli savunma sanayi bir..
    13. Christian Luyindama kimdir, kaç..
    14. Abbas'tan "uluslararası barış..
    15. Transferin ardından Tolgay Arslan'dan..
    16. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü
    17. Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji..
    18. Barclays, 160 milyar sterlini..
    19. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki..
    20. ABD Afrika ülkesini vurdu! Çok sayıda..
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek