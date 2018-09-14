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Vecdin Ensarioğlu kimdir? Vecdi Ensarioğlu İYİ Parti Diyarbakır il başkanı mı oldu?

12 Ağustos’da gerçekleştirilen İYİ Parti kongresi sonrası partide önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin başında il başkanları yer aldı. İYİ Parti’de 54 il başkanının ataması yapıldı. Peki İYİ Parti Diyarbakır il başkanı kim oldu?

14 Eylül 2018 Cuma 16:01
Vecdin Ensarioğlu kimdir? Vecdi Ensarioğlu İYİ Parti Diyarbakır il başkanı mı oldu?

12 Ağustos’da gerçekleştirilen İYİ Parti kongresi sonrası partide önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin başında il başkanları yer aldı. İYİ Parti’de 54 il başkanının ataması yapıldı. Peki İYİ Parti Diyarbakır il başkanı kim oldu?

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığına Devlet eski Bakanı Salim Ensarioğlu’un oğlu Vecdin Ensarioğlu'nun  getirildiğini duyurdu.  İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Yiğit milletvekilliği aday adaylığı için partisinden istifa etti. İstifa eden Yiğit’in yerine Vecdin Ensarioğlu getirildi. Göreve gelişinin ardından yaptığı açıklamada İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu, Türkiye'nin iyi olacağını ifade etti. Vecdin Ensarioğlu “Hep birlikte bu ülkenin iktidarına talibiz. Ülkeyi yönetmek istiyoruz. Ülkede huzuru, barışı ve kardeşliği yeniden tesis etmek istiyoruz. Aziz milletimize hizmet etmeyi düşünerek İYİ kadroyla geliyoruz. Hep birlikte çok güzel şeyler başaracağız. Ülkemize ve Diyarbakırlı hemşerilerimize hizmette katkıda bulunmak ve daha İYİ hizmetler sunabilmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:01
  1. Diyarbakır
  2. Aydın
  3. Vecdin Ensarioğlu kimdir?

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