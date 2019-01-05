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İYİ Parti Denizli ilçeleri belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti son dakika belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP ile yerel seçim 2019’da da ittifak yapan İYİ Parti, ittifak kapsamında son 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları arasında İYİ Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları da son dakika yer aldı. Peki İYİ Parti Denizli belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte İYİ Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi...

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:58
İYİ Parti Denizli ilçeleri belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti son dakika belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP ile yerel seçim 2019’da da ittifak yapan İYİ Parti, ittifak kapsamında son 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları arasında İYİ Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları da son dakika yer aldı. Peki İYİ Parti Denizli belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte İYİ Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıklamıştı. Aynen öyle de oldu ve CHP-İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak için anlaşmaya vardı. CHP ile ittifak çerçevesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayları kim olacağı merek ediliyordu. İYİ Parti 99 belediye başkan adayanı daha açıkladı. İYİ Parti 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkanını açıkladı. İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.

İYİ Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları kim?


İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi

Denizli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Osman Zolan % 45.3

CHPadayı Kazım Aslan % 38.7

MHP adayı Ali İpek% 11.9

Acıpayam belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

CHP % 32

MHP % 8

Babadağı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

MHP % 36

CHP % 8

Bozkurt belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 36

MHP % 31

AK Parti % 30

Pamukkale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

MHP % 31

CHP % 26

Sarayköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 38

MHP % 17

Serinhisar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 41

CHP % 30

MHP % 26

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:58
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Ardahan
  4. Karaman
  5. Bayburt
  6. Aksaray
  7. Siirt
  8. İYİ Parti Denizli ilçeleri belediye başkan adayları 2019
  9. İYİ Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019
  10. iyi parti denizli belediye başkan adayları 2019

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