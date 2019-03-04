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İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adaylı Ataş, "Artık değişim şart"

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, ilçelerde coşkuya karşılanıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:51
İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adaylı Ataş, "Artık değişim şart"

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, ilçelerde coşkuya karşılanıyor. Seçim çalışmalarına kent merkezinin yanı sıra Bünyan ve Talas ilçeleri ile de devam eden Ataş’ı vatandaşlar, “Dursun Başkan” diye karşıladı.


Beraberindeki İYİ Parti il yöneticiler, Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli ve bunun yanı sıra birinci sıra Belediye Meclis Üyesi adayı Kazım Yücel ile birlikte öncelikle Kayseri Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneğini ziyaret eden Ataş, esnafın derdini dinledi. Esnafın dert yandığı Ataş, sebze ve meyve fiyatlarında günah keçinin esnafın ilan edilmesine tepki göstererek, “Siz yıllarca yanlış politikalarla tarım ve hayvancılığı zora sokacaksınız. Sonra bir günah keçisi bulup, bütün suçu ona yükleyeceksiniz, esnafı hedef göstereceksiniz. Aradan da sıyrılacaksınız. Artık millet sıkışınca ortaya atılan bu düşmanlaştırma manevralarına kanmıyor. 17 sene önce uçağımız göklerde diyeceksiniz, geldiğiniz nokta soğan, marul kuyrukları olacak. Millet artık gerçeği gördü. 31 Mart’ta bu iktidara bir ders verecek” dedi.


Ataş ve beraberindekiler daha sonra esnafı gezdi. Ziyaretlerinde yoğun ilgi gören Ataş’a, esnaf destek vereceğinin sözünü verdi. Bazı esnaflar Ataş’a, “Artık yeter, değişim şart. Yolun, bahtın açık olsun” ifadelerini kullandı.


Daha sonra Bünyan ilçesini ziyaret eden Ataş, burada Millet İttifakı adayı Mustafa Navruz ile birlikte çarpı Pazar ziyaretleri gerçekleştirdi. Ataş, ilçe girişinde davul zurna ve “Dursun Başkan” sloganları ile karşılandı. Bünyan Akmescit, Karatay, Elbaşı, Ekrek Mahallelerindevatandaşlarla bir araya gelen, sohbet eden Ataş, projelerini anlattı.“Söz verdik Kayserimiz’de hiçbir ayrımcılık yapmadan ilçelerimizle topyekünkalkınmayı sağlayacağız” diyen Ataş, Büyükşehir’in bütçesine dikkat çekerek, “O kadar yetkileri var ki ben Büyükşehir’e Kayseri’nin en büyük şirketi diyorum. Ancak bu bütçe ne yazık ki adil dağıtılmıyor. İlçelerin hali ortada. Verdikleri sözlere rağmen bugün tablo ortada. İşte biz göreve geldiğimizde herkese eşit hizmet sunacağız. Allah Başkan olduğumuzdada bir kez daha karşınıza çıktığımız da boynumuzu bükmeden sizlerin karşısında olmayı nasip etsin. Biz seçimden seçime gelmeyeceğiz. Her zaman içinizde olacağız” diye konuştu.


Millet İttifakı İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, Bünyan’ın yanı sıra Talas’ta da vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti Talas Belediye Başkan adayı Avukat Osman Haymana ile birlikte kafe ziyaretleri de gerçekleştiren Ataş, gençlerle de sohbet edip, projelerini anlattı. Ataş, “İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayımız Osman Haymana ile Talas ilçemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın, gençlerimizin tüm hemşerilerimizin sorunlarını dinledik, çözüm önerilerimizi anlattık. Tüm Kayseri’nin sesi olabilmek için şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımız ile kucaklaşmaya devam edeceğiz.”dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:51
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