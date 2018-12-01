İYİ Parti’den 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı adayı olmak isteyenlerin beklediği haber geldi. İYİ Parti belediye başkan aday adaylık sürecinin 1 Aralık itirabiyle başladığını duyurdu. İYİ Parti’de aday adaylık başvurularında son tarih ise 15 Aralık. Peki İYİ Parti belediye başkan adaylık başvuruları nasıl yapılacak? İYİ Parti belediye başkan aday başvuru formu nereden doldurulacak?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve CHP’de aday adaylık başvuru süreci sona ermesiyle birlikte gözler İYİ Parti’nin belediye başkan aday adaylık başvuru sürecine çevrilmişti. İYİ Parti 2019 yerel seçimlerde partisinden aday adayı olacaklar için belediye başkan aday adaylık başvuru takvimini açıkladı.

İYİ Parti belediye başkan aday adaylık başvuru tarihi 1-15 Aralık tarihleri arasında

İYİ Parti’de aday adaylığı başvuru tarihi açıklandı. İlk yerel seçim sınavını 31 Mart seçimlerinde verecek olan partide aday adaylığı başvurularının 1 Aralık itibariyle başlayacağı duyuruldu.Duyuruda başvuru sürecinin 15 Aralık’ta sona ereceği bildirildi.İYİ Parti'de Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlıkları aday adaylığı başvuruları Genel Merkez'den kabul edilirken, İlçe ve Belde belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurularının İl Başkanlıklarına yapılacağı açıklandı.

İYİ Parti CHP ile ittifak yapmanın peşinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi ittifaka kapıları açtı. Akşener, "Ankara'ya hem CHP'li seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir" demişti.

İYİ Parti belediye başkan aday adayı başvuru formu

İYİ Parti aday adaylık başvuruları için istenen belgeler neler?

İYİ Parti web sayfasında (http://www.iyiparti.org.tr/) bulunan “MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ ADAY ADAYI BAŞVURU FORMU” nu elektronik ortamda önceden doldurulması ve çıktı alınarak imzanızın aday adaylığı müracaatı yaptığınız sırada atılması gerekmektedir.

Büyükşehir ve il belediye başkanlık adaylıkları İYİ Parti Genel Merkezinde , diğer aday adaylığı başvuruları ilçenin bağlı olduğu İYİ Parti İl Başkanlıklarında alınacaktır.

Müracaat sırasında teslim edilecek belgeler :

2 adet T.C. Kimlik numarasını da gösterir şekilde Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

2 adet adli sicil belgesi (Adli sicil kaydı var ise “Memnu hakların iadesi kararı”) (Mahalli İdareler Genel Seçimi Aday Adaylıkları Başvurusu için olduğu belirtilerek adliyelerden veya E-Devlet üzerinden alınabilir.)

Erkek aday adaylarımız için askerlik durumunu gösterir belge (Askerlik Şubelerinden veya E-Devlet üzerinden alınabilir.) ,

4 adet vesikalık fotoğraf,

Aday adaylığı için istifası zorunlu olanların, ilgili kurumlara sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçesinin fotokopisi ve alındı belgesi

Mahalli İdareler Genel Seçimi Aday Adaylığı başvuru bedelini yatırdığını gösterir (il bilgisi içerir ) banka dekontu aslı başvuru sırasında teslim edilecektir.

Yerel yönetim aday adayı başvuru aidatını banka üzerinden yatıranlar banka dekontu aslını veya internet bankacılık sistemi üzerinden yatıranlar dekont çıktısını başvuru sırasında teslim edecektir. (Dekontun açıklama kısmına ücretin “2019 Yerel yönetim aday adayılığı için olduğu belirtilmelidir.)

Mahalli İdareler Genel Seçimi Aday Adaylıkları Başvuru Bedelleri:

Belediye Başkanlıkları için Başvuru Bedelleri:

Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 10.000 ( Onbin ) Türk Lirası

İl/İlçe Belediye Başkan adaylığı için (nüfusu 100.001 ve üzeri) 7.500 (Yedibinbeşyüz) Türk Lirası

İl/İlçe Belediye Başkan adaylığı için (nüfusu 50.001-100.000 arası) 5.000 (Beşbin) Türk Lirası

İlçe/Belde Belediye Başkan adaylığı için (nüfusu 15.001-50.000 arası) 3.000 (Üçbin) Türk Lirası

İlçe/Belde Belediye Başkan adaylığı için (nüfusu 15.000’e kadar) 2.000 (İkibin) Türk Lirası

Meclis Üyelikleri için Başvuru Bedelleri:

Belediye ve İl Genel Meclisi (Nüfusu 100.001 ve üzeri) 4.000 (Dörtbin) Türk Lirası

Belediye ve İl Genel Meclisi (Nüfusu 50.001 -100.000 arası) 2.000 (İkibin) Türk Lirası

Belediye ve İl Genel Meclisi (Nüfusu 50.000’e kadar) 1.000 (Bin) Türk Lirası

Kadın ve 18-26 yaş arası genç aday adayları ( 31 Mart 1993 günü ve sonrası doğumlu olanlar) için %50 oranında başvuru bedeli alınacaktır.

Engelli* aday adaylarından başvuru bedeli alınmayacaktır.

1. Derece Şehit yakınları ile Gazi** aday adaylarından başvuru bedeli alınmayacaktır.

* Engelli aday adaylarımızın engellilik oranının %40 ve üstü olduğunu gösteren “Engelli Kimlik Kartı” veya “Sağlık Kurulu Raporu” ile fotokopisi başvuru belgelerine eklenmelidir.

** Şehit yakını kimlik kartı ve fotokopisi, Gazi kimlik kartı ve fotokopisi başvuru belgelerine eklenmelidir.