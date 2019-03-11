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İyi Parti belediye başkan adaylarından GTB’ye ziyaret

İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ejder Demir, Şahinbey Belediye Başkan Adayı Abdulhadi Bay, Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Bekir Öztekin ve parti temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:55
İyi Parti belediye başkan adaylarından GTB’ye ziyaret

İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ejder Demir, Şahinbey Belediye Başkan Adayı Abdulhadi Bay, Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Bekir Öztekin ve parti temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.


Hububat-Bakliyat satış salonlarında GTB üyeleriyle bir araya gelen İYİ Parti belediye başkan adayları, Gaziantep projeleri hakkında açıklamalarda bulundular.


GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay ve meclis üyeleri tarafından karşılanan İYİ Parti belediye başkan adaylarına, borsanın faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak global ölçekli projeleri hayata kazandırmak istediklerini vurgulayarak, Et Borsası ve Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk tesisi gibi iki önemli yatırımı bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.


Ziyarette, CHP- İYİ Parti ittifakının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Demir ve İYİ Parti Şahinbey Belediye Başkan Adayı Bay ile Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Öztekin ise konuşmalarında, Gaziantep’te gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:55
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