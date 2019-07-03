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İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı:- "İYİ Parti, bir önceki kurultayımızda değişiklikler yaptığımız tüzüğümüzün gereklerini yerine getirmek üzere 3-4 Ağustos'ta Olağanüstü Kurultayını toplayacak"- "(Hazine yardımı) 2018 yılı için hak ettiğimiz kısmı verilmemişti. Bu konudaki talebimize verilen ret kararı tarafımıza iletilmiştir"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "İYİ Parti, bir önceki kurultayımızda değişiklikler yaptığımız tüzüğümüzün gereklerini yerine getirmek üzere 3-4 Ağustos'ta Olağanüstü Kurultayını toplayacak." dedi.

Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener hakkında 3 yıl önce başlatılan FETÖ soruşturması dosyasının sümen altından çıkarılarak, yeniden servis edildiğini ileri sürdü.

Bu soruşturmanın iktidarın bilgisi ve yönlendirmesi altında sürdürüldüğü konusunda en küçük bir şüphelerinin bulunmadığını iddia eden Paçacı, milletin yargıda sahnelenen bu "Ali-Cengiz oyunu"ndan dolayı şaşkın ve öfkeli olduğunu savundu.

Akşener'in tüm siyasi hayatı boyunca "devletin, kurum ve kuralları çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini, devlet otoritesinin cemaat ve cemiyetlerle paylaşılamayacağını" dillendirdiğini vurgulayan Paçacı, "Bunları bildiği halde, bu soruşturmanın 3 yıl boyunca sümen altında tutulması ve bu dosyaya, 'Demokles'in kılıcı' işlevinin yüklenmiş olması, AK Parti açısından çaresizlik ve tükenmişliğin ifadesidir." diye konuştu.

Demokrasinin içeriği kadar, yöntemlerinin de hukuka ve adalete uygun olması gerektiğini dile getiren Paçacı, şöyle devam etti:

"AK Parti, 17 yıldır maalesef, demokratik ilke ve yöntemleri yok saymış, anti-demokratik ve hukuksuz yöntemlerle siyasi hegemonyasını devam ettirme yolunu seçmiştir. Ana muhalefet liderine yapılan fiziksel şiddet ve saldırılar, Sayın Genel Başkanımızın hapisle ve siyasi hayatının sonlandırılmasıyla ilgili yapılan tehditler, Saadet Partisi Genel Başkanının kişisel kayıtlarına 'terörle iltisaklı' şerhlerinin düşülmesi gibi zorbalıklar, bu düşüncemizi maalesef haklı çıkarmaktadır. AK Parti Genel Başkanı ve sözcülerinin, bu yakışıksız ve tehlikeli saldırılar konusunda bırakın kınamayı, adeta destekler bir havada görünmeleri, demokrasimiz açısından büyük bir talihsizliktir."

Paçacı, bu durumun kendilerini yıldırmayacağını belirterek, "Bildiğimiz doğruları söylemeye, milletimizin hukukunun sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- İYİ Parti, Hazine ve Maliye Bakanlığını mahkemeye verecek

Paçacı, İYİ Parti'nin, hazine yardımının bir kısmının alamadığını belirterek, "Bu ödeneğin bir kısmı ödenmiş, 2018 yılı için hak ettiğimiz kısmı verilmemişti. Bu konudaki talebimize verilen ret kararı tarafımıza iletilmiştir." açıklamasında bulundu. Cihan Paçacı, bu ret cevabı nedeniyle haklarını almak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığını mahkemeye vereceklerini söyledi.

Ağustos ayında olağanüstü kurultay yapacaklarını bildiren Paçacı, "İYİ Parti, bir önceki kurultayımızda değişiklikler yaptığımız tüzüğümüzün gereklerini yerine getirmek üzere, 3-4 Ağustos'ta, Olağanüstü Kurultayını toplayacaktır." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
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