İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "Sayın Yıldırım'ın ve AK Parti'nin 31 Mart'tan sonra sergilediği tutum, kabul edilemez, hoş görülemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaştırılamaz." dedi.

Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamasında, ekonomide alarm zilleri çaldığını ileri sürdü.

Bugün yaşanılan ekonomik sorunların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir ürünü olduğunu iddia eden Paçacı, "Türkiye bu ucube, tek adama dayalı yönetim sistemini değiştirmediği sürece maalesef yeni problemlerle karşı karşıya gelecektir." dedi.

Paçacı, 31 Mart’ta sandıklarda vücut bulan halkın iradesine 6 Mayıs'ta, sivil bir darbe yapıldığını öne sürerek, demokratik değerlerin bir kenara itilerek seçimlerin yenilenmesi kararı alındığını ifade etti.

AK Parti'nin İstanbul seçimlerini kaybetmesi halinde iktidarı kaybedeceğine dair bir paranoya içine girdiğini belirten Paçacı, "31 Mart seçimleri öncesinde Millet İttifakı'na teröre destek verdiği iftiralarını atan AK Parti, üç beş oy daha fazla alabilmek için bebek katili ve onun kanlı terör örgütü ile görüşme trafiğini hızlandırmıştır." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bazı açıklamalarını anımsatan Paçacı, "Sayın Yıldırım'ın ve AK Parti'nin 31 Mart'tan sonra sergilediği tutum kabul edilemez, hoş görülemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaştırılamaz. AK Parti sözcülerini ve Sayın Yıldırım'ı bir kez daha demokratik olgunluk, siyasi nezaket ve devlet adamlığı ciddiyetine davet ediyoruz." dedi.

İYİ Parti'nin İstanbul seçimlerine yönelik çalışmalarını anlatan Paçacı, bu kapsamda partinin Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve il başkanlarının 14-15-16-17 ile 21-22-23 Haziran tarihlerinde saha çalışması yapmak üzere İstanbul'da görevlendirdiğini bildirdi.